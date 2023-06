La storia di Maggianico rivive grazie alla penna di Ornella Gnecchi

Al Circolo Figini presentato il libro “Missirano e la sua storia”

“Attraverso la memoria chi non c’è più torna a vivere e fatti, usanze e tradizioni possono essere tramandati”

LECCO – Si è tenuta ieri pomeriggio presso il Circolo Figini di Maggianico la presentazione del libro “Missirano e la sua storia” di Ornella Gnecchi (insegnante, giornalista e scrittrice), casa editrice Stefanoni (presente in sala l’editore Alberto Stefanoni).

A fare gli onori di casa Antonio Pattarini, già consigliere comunale, che ha ricordato il ruolo centrale del Circolo Figini sul territorio e l’impegno dello stesso per sostenere e promuovere iniziative culturali e non solo.

Lo storico giornalista Aloisio Bonfanti ha dialogato con l’Autrice Ornella Gnecchi per raccontare non solo il contenuto del libro dedicato a “Missirano e la sua storia” ma anche molteplici aneddoti sulla città di Lecco.

Numeroso il pubblico che ha partecipato all’incontro; il sindaco Mauro Gattinoni, che ha firmato la prefazione al volume, impegnato in un incarico istituzionale, ha fatto pervenire i propri saluti; “I rioni sono i cuori pulsanti della città di Lecco” scrive il primo cittadino nella Prefazione e ripercorre brevemente la storia dei Comuni che si unirono a formare quello di Lecco proprio cent’anni fa; in questa ricorrenza Gattinoni si rallegra “dell’uscita del secondo quaderno di Ornella Gnecchi(…). Dopo aver riportato alla luce la storia di Barco (nel primo volume n.d.s.) , questo nuovo capitolo mette al centro le vicissitudini della contrada di Missirano: dalle ville alla Scapigliatura, dalle famiglie al lavoro di un tempo, passando per il Gruppo Alpini, quest’opera racconta attraverso avvenimenti, voci e curiosità una nuova anima dell’allora Comune Maggianichese, andando così a contribuire alla ricostruzione di una storia nascosta della città. A Ornella Gnecchi rinnovo quel grazie sentito a nome di tutta la comunità lecchese per aver intrapreso questo viaggio nella storia della comunità di Maggianico”.

Davvero intenso l’intervento dell’assessore all’attrattività territoriale Giovanni Cattaneo originario proprio di Missirano ed ex alunno dell’Autrice Ornella Gnecchi al tempo in cui insegnava presso le scuole elementari di Maggianico; Cattaneo ha ringraziato la sua maestra “per il lavoro svolto come insegnante con passione e dedizione e per i buoni semi piantati”; ha ringraziato l’Autrice anche per questi “Quaderni” sulla storia di Maggianico poiché la storia è maestra di vita e “può costituire una guida in un momento storico in cui ce n’è davvero bisogno”.

Presenti i figli dell’Autrice, Giovanna, Cinzia, Riccardo Samà e i nipoti Pablo, Malena e Gemma che hanno consegnato alla nonna un mazzo di fiori emozionando lei e tutta la platea.

Soddisfatta Ornella Gnecchi che ha ringraziato il numeroso pubblico intervenuto, l’Associazione Alde di Maggianico e il gruppo alpini Monte Magnodeno di Maggianico, per il sostegno ed il supporto alla pubblicazione del libro.

“Da quando ho iniziato ad interessarmi del vissuto della cittadina in cui sono nata e cresciuta – scrive Ornella Gnecchi nella prefazione a “Missirano e la sua storia” – ho avuto modo di intervistare e ascoltare diverse persone. Le loro testimonianze mi hanno dimostrato quanto sia importante la memoria, perché è proprio attraverso la memoria che chi non c’è più torna a vivere e che fatti, usanze e tradizioni possono essere tramandate”.

Ai lettori presenti e futuri di “Missirano e la sua storia” l’augurio del sindaco Gattinoni (tratto dalla Prefazione al volume) “di una buona lettura con l’invito a far conoscere anche ad altri la ricchezza dei nostri luoghi”.