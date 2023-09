Lake Arena. Il concerto ‘Riflessi sonori sull’acqua’ apre la settimana di eventi

La piattaforma galleggiante di fronte alla Malpensata ospiterà questa sera gli allievi dell’Istituto Musicale Zelioli

Ecco gli altri appuntamenti della settimana

LECCO – La piattaforma galleggiante al largo di Lungolario IV Novembre è pronta ad animarsi con una settimana ricca di appuntamenti da oggi che inizieranno oggi fino al 16 settembre.

Il programma di ‘Lake Arena’ era stato presentato la scorsa settimana dall’amministrazione comunale: “Il progetto e l’investimento – aveva dichiarato la vicesindaco e assessore alla Cultura Simona Piazza – sono frutto di un accordo fra enti e comuni differenti, guidato dal Comune di Tremezzina, e ci permetterà, non solo quest’anno, in coda all’estate, ma per tutti gli anni a venire di disporre di una piattaforma di eccezione dedicata agli eventi e promuovere un calendario di appuntamenti ‘itinerante’ su tutto il nostro lago”.

Ad inaugurare la piattaforma questa sera, lunedì, sarà il concerto degli allievi dell’Istituto Musicale ‘G.Zelioli’ di Lecco ‘Riflessi sonori sull’acqua’. Protagonisti del concerto le classi di Isabella Chiarotti e Chiara Ballabio, al pianoforte Elettra Invernizzi e Jun Li He, ai violini Sara Melzi e Nadia Montai. L’appuntamento è per le 20.30, ingresso gratuito.

La settimana proseguirà poi con altri appuntamenti: domani, martedì 12 settembre sempre dalle 20.30 spazio alla musica del lago con Renzo e Lucia e i Picett del Grenta. Il 14 spazio al Galà dell’Operetta con arie, romanzi e duetti della ‘Lirica Minore’. Il 15 alle 17 appuntamento con Mindfulness & Stretching Outdoor mentre il 16 gran chiusura dalle 19 musica Sound of Lecco con Giorgio Poi, Mobrici e Alan Sorrenti.

QUI TUTTO IL PROGRAMMA di Lake Arena