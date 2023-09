Laorca e il Canto della Sibilla incantano il folto pubblico del MedFest

Chiesa di S. Giovanni ai Morti gremita per il bellissimo concerto

Successo anche per la visita guidata del borgo e delle grotte a cura dei volontari di Laorca Lab

LECCO – Grande successo venerdì sera per un nuovo appuntamento del MedFest, il Festival del Medioevo in corso di svolgimento a Lecco e giunto alla sua seconda edizione (QUI IL PROGRAMMA COMPLETO). La splendida cornice del rione di Laorca ha fatto da palcoscenico per la suggestiva serata che è cominciata con una visita guidata (“A spasso per Laorca, passeggiata nel borgo e alle grotte”) a cura dei volontari di Laorca Lab che ha fatto registrare il tutto esaurito.

Alle 21, una Chiesa di S. Giovanni ai Morti gremita, ha ospitato il concerto inaugurale “Il Canto della Sibilla – L’Apocalisse nelle tradizioni medievali”. con la voce di Eugenia Amisano e il Musicaround Ensemble.

Grandi protagonisti Vera Marenco viella e direzione; Alessandra Auditore flauti; Giuliano Lucini liuto; Maria Notarianni organo portativo, arpa; Marcello Serafini viella; Emanuele Cedrone percussioni. Voci: Alberto Longhi, Matteo Guerrieri, Andrea Lagomarsino, Guido Ripoli, Roberto Papini, Mario Fugazza, Massimo Torrini, Leonardo Rapisarda, Francesca Lupino, Roberta Roveda, Laura Basso, Cristina Parodi, Anna Muroni, Teresa De Moro, Marina Grassi, Martina Benvegnu, Susanna Voltolini, Gisella Merenda, Chiara Quartero.

Il Canto della Sibilla, un testo che profetizza l’Apocalisse, cantato nel Medioevo in molte chiese del Mediterraneo.

Un ringraziamento a Giancarlo Airoldi per le fotografie.