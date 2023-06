Emozioni vocali oltre oceano: Lecco applaude The Maine University Singers

Alla regia Harmonia Gentium della presidente Ornella Ghezzi

LECCO – Pubblico delle grandi occasioni quello che ieri sera ha assistito, nella Basilica San Nicolò di Lecco, al concerto del coro statunitense The Maine University Singers approdato nella città manzoniana dopo una impegnativa tournée italiana che si concluderà oggi in quel di Bellagio.

Organizzata con grande cura da Harmonia Gentium per rafforzare le relazioni internazionali dell’associazione createsi nel tempo grazie al Festival Zelioli, l’esibizione dei coristi d’oltreoceano diretti dal loro Maestro Francis John Vogt ed accompagnati al pianoforte da Laura Artesani (presidente della divisione musica della School of Performing Arts dell’Università del Maine) si è concentrata su brani di autori americani (anche contemporanei) con escursioni nella musica di Palestrina, Rossini e Verdi in omaggio all’Italia.

La serata è stata aperta da tre brani eseguiti dai partecipanti al Laboratorio Corale Provinciale nato sotto l’egida di Cori Lombardia-Delegazione di Lecco in collaborazione con l’associazione corale San Pietro al Monte di Civate, il coro Alpino Lecchese e la consulta musicale di Lecco con l’obiettivo di coltivare l’esperienza del canto corale tra i giovani. Hanno diretto i Maestri Cornelia Dell’Oro e Francesco Bussani.

Al termine applausi a scena aperta e standing ovation per tutti i protagonisti della serata.

“Siamo veramente felici – afferma Ornella Ghezzi, presidente di Harmonia Gentium – di aver potuto proporre questo concerto alla città di Lecco. Harmonia Gentium prosegue nella propria missione di promuovere la cultura sul territorio e devo dire che l’affluenza registrata ci ha lasciato piacevolmente sorpresi. Vedere una Basilica così piena apre il cuore e ci stimola a far sempre meglio nel ricordo anche del nostro indimenticato fondatore e presidente Raffaele Colombo. Un ringraziamento particolare va a chi ha collaborato a vario titolo alla riuscita dell’evento”.