Salta l’incontro di sabato pomeriggio con il regista e attore romano per il Lecco Film Festival

Verdone sarà in videocollegamento questa sera per l’intervista dal palco di Piazza Garibaldi

LECCO – Sarebbe dovuto essere l’ospite di punta della terza edizione, ma il Covid ci ha messo lo zampino: in un video messaggio, Carlo Verdone si è scusato con il pubblico del Lecco Film Festival che lo attendeva sabato pomeriggio al Nuovo Cinema Aquilone.

“Purtroppo non sono stato molto fortunato con la salute. Sto lottando con gli ultimi colpi del Covid ma non ho fatto in tempo a negativizzarmi. Con molto, molto dispiacere”.

L’appuntamento del pomeriggio prevedeva un dibattito con mons. Davide Milani, prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo che promuove del Festival, ad introdurre la proiezione del film “Ordet – La parola” di Carl Theodor Dreyer.

L’attore e regista, pur dalla sua casa a Roma, non mancherà comunque la sua partecipazione al Lecco Film Festival e questa sera, alle 19, sarà in video collegamento con piazza Garibaldi per l’intervista Marina Sanna, giornalista e critica cinematografico della Rivista del Cinematografo.

Alle 18 invece, in piazza XX Settembre, è attesa l’attrice Valeria Solarino intervistata da Federico Pontiggia, giornalista e critico cinematografico della Rivista del Cinematografo.

Infine alle 21 in piazza Garibaldi ci saranno il regista Ciro De Caro e l’attrice Rosa Palasciano, protagonista del film “Giulia” che sarà proiettato subito dopo l’incontro.