Lecco città dei Promessi Sposi, la “tre giorni” lascia Villa Manzoni e si sposta in città

Presentato il festival in programma dal 4 al 6 ottobre

A causa dei restauri di Villa Manzoni, gli eventi si divideranno tra il centro e il rione di Maggianico

LECCO – Dal 4 al 6 ottobre torna il Festival “Lecco città dei Promessi Sposi” che si conferma nella formula consolidata, un mix di incontri e conferenze di approfondimento e momenti più “pop”, ma cambia la location a causa dei lavori di restauro che stanno interessando proprio Villa Manzoni in questi mesi.

La presentazione dell’evento stamattina, lunedì, a Palazzo delle Paure: “Questo cambiamento ci consente di valorizzare nuovi spazi e i rioni, in particolare Maggianico, che sono l’anima della nostra città – ha detto il sindaco Mauro Gattinoni -. Tutta la città si attiva attorno a quello che per noi è il tema dello sviluppo culturale: Manzoni e I Promessi Sposi. Grazie a tutti coloro che collaborano e sostengono l’evento”.

“Il Festival è l’occasione per ritrovarci e dialogare attorno all’attualità del messaggio di Manzoni – ha detto la vice sindaca e assessora alla cultura Simona Piazza -. Quest’anno, purtroppo o per fortuna, Villa Manzoni è chiusa per importanti lavori di restauro che restituiranno ai cittadini una villa rinnovata anche nel suo percorso di visita riportando la centralità della cultura manzoniana nel nostro territorio”.

Il festival non si ferma e esce nelle vie e nelle piazze con un itinerario che dal centro di Lecco arriva a toccare Maggianico con il suo legame con la Scapigliatura: “Oltre a Villa Gomes avremo la possibilità di visitare Villa Ghislanzoni che è privata. ‘Lecco città dei Promessi Sposi’ è un festival che è stata capace di crescere negli anni e oggi è sostenuto da tante realtà”.

“L’eredità di Manzoni nell’Italia della modernità” questo il sottotitolo dell’edizione 2024. Ad entrare nel dettaglio è stato Mauro Rossetto, direttore del Sistema Museale Urbano Lecchese (Si.M.U.L.): “Avremo l’occasione di interrogarci sul rapporto che c’è stato tra Manzoni e la cultura contemporanea italiana”. Un percorso che avverrà nel confronto con Stoppani, Ghislanzoni e Cermenati.

Nel ricco programma di eventi anche due “fuori festival”: domenica 6 ottobre la tradizionale Camminata Manzoniana organizzata da Lecchese Turismo Manifestazioni, rappresentata da Alfredo Polvara, e il “Premio Letterario Internazionale Manzoni – Città di Lecco” del 19 ottobre organizzato da Confcommercio Lecco 50&Più rappresentata dal presidente Eugenio Milani.

Main sponsor dell’evento Acinque Energia, il cui presidente Stefano Simonetti ha sottolineato una consolidata collaborazione tra l’azienda e le istituzioni del territorio, in questo caso il Comune di Lecco, che abbraccia un ampio panorama in ambito culturale.

QUI IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL 2024