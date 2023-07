Lo studioso Christopher Heath Brown in Grigna, nuova “incursione” sulle orme di Leonardo

Visita/escursione per verificare possibili rispondenze e collegamenti tra Leonardo e il nostro territorio montano

LECCO – Un lavoro lungo e silenzioso che vuole verificare nuove possibili rispondenze e collegamenti tra Leonardo Da Vinci (e i più diretti allievi/collaboratori della sua bottega) e il nostro territorio montano, con particolare riferimento alla Grignetta (Grigna Meridionale) e, ancor più nello specifico, alla parte denominata Alpe di Campione.

Lo studioso americano Christopher Heath Brown, nei giorni scorsi, ha fatto una nuova breve (ma proficua) incursione a Lecco per cercare di aggiungere ulteriori piccoli tasselli alla sua ricerca con una seconda visita/escursione (dopo quella del 2019 a cui prese parte anche Jean-Pierre Isbout, professore universitario, scrittore e video-documentarista di spicco).

Al suo fianco, non poteva essere altrimenti, l’avvocato Massimo Mazzoleni e la moglie Silvia Gallo proprietari dell’Alpe di Campione, impegnati a loro volta in questa avvincente ricerca sulle tracce di Leonardo Da Vinci nella convinzione che la questione possa dare un impulso importante a livello culturale e turistico a tutto il nostro territorio.

“L’amico Christopher Heath Brown, anche in vece dello studioso Jean-Pierre Isbout, è venuto nel Lecchese per verificare alcune nostre zone naturalistiche specifiche (quale ad esempio il Buco di Grigna), alcuni anfratti e alcune guglie come il Fungo, la Torre Costanza e il Torrione Fiorelli. La nuova ricerca è stata realizzata anche in vista della possibile realizzazione di un ulteriore documentario internazionale su Leonardo Da Vinci da aggiungersi alla serie già realizzata dagli studiosi“.

Massimo Mazzoleni e la moglie Silvia, legati allo studioso americano da un rapporto di amicizia, hanno materialmente organizzato la “visita” sulle nostre montagne: “E’ stato scelto come ‘base’ il rifugio Ratti-Cassin ai Piani di Bobbio per poi raggiungere con un elicottero la Grigna Meridionale, nella zona dell’Alpe di Campione/Buco di Grigna. E’ stata anche l’occasione per realizzare delle riprese dall’alto della Valsassina, dell’intero Gruppo delle Grigne e in particolare della Grignetta e delle sue guglie”.

Infatti ha partecipato all’ispezione, sia in elicottero che a terra, anche il registra e filmmaker lecchese Antonio Losa. Sul fronte sicurezza il gruppo si è affidato alla competenza e professionalità della Guida Alpina Andrea Carì e dell’Accompagnatore di Media Montagna Andrea Biassoni. Il tutto con l’ausilio per la traduzione di Stefania Fumagalli, promotrice finanziaria presso Allianz Bank.

“Lo studioso americano ha apprezzato molto l’excursus effettuato in piena sicurezza e organizzato in maniera professionale, avendo comunque, per quanto riferito, trovato alcune risposte e conferme con riferimento a propri studi e teorie portate avanti da anni insieme al vinciano Jean-Pierre Isbout e che potrebbero appunto confluire in un film-documentario internazionale. La Grigna è stata fonte d’ispirazione per Da Vinci, i due studiosi vogliono seguire in modo particolareggiato le ‘orme’ di Leonardo sulle nostre montagne e capire in cosa si sia tradotto al livello artistico questo passaggio. Dal mio punto di vista credo fortemente che queste iniziative vadano apprezzate nella cornice di uno sforzo di valorizzazione turistico/culturale a livello internazionale del nostro territorio“.