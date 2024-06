“Ma che film la vita!”, martedì prossimo in programma “Palazzina Laf”

Appuntamento in piazza Garibaldi dalle ore 21.30

Terza proposta del “Panorama David di Donatello”

LECCO – Il secondo appuntamento con “Ma che film la vita!” ha fatto registrare l’esordio all’aperto del cineforum: martedì 18 giugno “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi ha portato in piazza Garibaldi quasi 200 persone. Dopo l’introduzione di don Davide Milani (prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo) e i saluti di Marco Magistretti (Relazioni Esterne & Ufficio Stampa di Confcommercio Lecco), è toccato al critico Gianluca Pisacane introdurre la pellicola italiana che ha registrato record di incassi incontrando il gradimento di milioni di spettatori.

Dopo il debutto all’aperto, la rassegna propone per martedì 25 giugno – come terzo film della sezione “Panorama David di Donatello” – “Palazzina Laf” diretto da Michele Riondino e interpretato dallo stesso Riondino e da Elio Germano. Taranto, 1997: Caterino lavora all’Ilva come operaio siderurgico. Un giorno, i dirigenti aziendali decidono di fare di lui una spia per individuare gli operai di cui sarebbe bene liberarsi: finirà nella Palazzina Laf che dà il titolo a un’opera prima graffiante e riuscita. Un film dal solido impianto civile e dagli echi grotteschi e arrabbiati con due attori in grandissimo spolvero, vincitori del David come migliore attore protagonista Riondino e non protagonista Germano (a essere premiata è stata anche la canzone “La mia terra” di Diodato).

L’appuntamento di martedì 25 giugno è fissato per le ore 21.30 circa (in base alle condizioni di luce) in piazza Garibaldi a Lecco. Anche per questo film il costo del biglietto sarà di costo 3,50 euro (per l’adesione all’iniziativa “Cinema Revolution” promossa dal Ministero della Cultura). E’ possibile acquistarlo direttamente alla cassa allestita in piazza Garibaldi oppure on line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più). Il film sarà come sempre introdotto e commentato dal critico Gianluca Pisacane e da don Davide Milani.

In caso di pioggia le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone: aggiornamento in tempo reale su www.aquilonelecco.it. Se a spettacolo iniziato le condizioni meteo obbligheranno alla sospensione della proiezione il biglietto non potrà essere rimborsato. Per informazioni: 03411918022; email info@aquilonelecco.it.

Dopo i primi tre film, il cineforum si prenderà una pausa per lasciare spazio al Lecco Film Festival e riprenderà a luglio con la sezione “Panorama Oscar” che prevede “The Holdovers” (martedì 9), “La zona di interesse” (martedì 16) e “Povere creature” (martedì 23).