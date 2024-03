Musei lecchesi: nuovo sito internet e nuovo logo del SiMUL

Piattaforma innovativa, attrattiva, semplice da consultare e ottimizzata in ottica SEO

Presentate anche le iniziative culturali del 2024 con un cartellone dedicato ai “Personaggi lecchesi illustri”

LECCO – Nel corso della Commissione consiliare del 7 marzo, l’Assessore alla Cultura Simona Piazza ha presentato il nuovo logo del Sistema Museale Urbano Lecchese (SiMUL) e il nuovo sito dei musei lecchesi, visitabile al link simulecco.it. Il nuovo sito sostituisce il vecchio sito museilecco.org per fare spazio a una nuova piattaforma innovativa, attrattiva, semplice da consultare e ottimizzata in ottica SEO. L’iniziativa segue l’inaugurazione della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea a Palazzo delle Paure e la nuova guida realizzata.

“Nelle prossime settimane andremo a presentare anche la nuova guida alla visita che vuol anche essere un piccolissimo catalogo, presenta le sale e la maggiori opere contenute nella nostra galleria (610 euro le spese di grafica e 2000 euro per la stampa, ndr) – ha spiegato Simona Piazza -. Nell’ambito della riorganizzazione dei servizi culturali andiamo ad approntare un nuovo sito per il SiMUL, la presentazione avverrà entro la fine del mese. Il costo complessivo è di 15.000 euro, a cui si aggiungo 1.500 euro per il nuovo logo e 5.000 euro per la campagna di lancio e comunicazione. Il nuovo logo, invece, è stato studiato per avere un’efficacia comunicativa migliore e per descrivere le ricchezze del nostro patrimonio culturale con i suoi 5 poli museali: Villa Manzoni, Palazzo Belgiojoso, Torre Viscontea, Palazzo Paure e il polo archivistico al Politecnico”.

La Commissione è stata anche l’occasione per presentare le iniziative culturali del 2024, il progetto “L’arte è a Lecco” e quello per i 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia, le iniziative per “Personaggi lecchesi illustri” volte a celebrare Antonio Stoppani e Antonio Ghislanzoni (nel 200° della loro nascita) e Mario Cermenati (nel 100° della scomparsa).

“L’ipotesi è quella di costruire un cartellone dedicato ai personaggi illustri di Lecco e dedicare ad ognuno degli appuntamenti: concerti, incontri con studiosi, convegni, ecc… – ha detto l’assessore Piazza -. Nel bicentenario della nascita di Stoppani la prima iniziativa, che è anche l’unica che al momento abbiamo confermato, è la presentazione della nuova edizione del Bel Paese pubblicata da Einaudi. In collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco promuoveremo la serata di presentazione a Lecco, la prima in tutta la provincia. Altre iniziative sono in via di definizione e, proprio per questo, desideravo venire in commissione per illustrare la proposta di un cartellone dedicato a Stoppani, Ghislanzoni, Cermenati e Manzoni”.

Accanto a queste iniziative ci sarà sempre il Festival Treccani della Lingua Italiana e il consueto Festival Lecco Città dei Promessi Sposi che entrerà nel cartellone del festival personaggi illustri. L’ipotesi di spesa, per un calendario ancora in via di definizione, è di circa 90 mila euro.