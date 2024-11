Planetario di Lecco: gli appuntamenti del fine settimana

Un weekend tra telescopi leggendari, scienza e spettacoli

Il primo appuntamento è per venerdì 15 novembre alle ore 21

LECCO – Un weekend all’insegna delle meraviglie astronomiche attende gli appassionati di scienza e stelle al Planetario di Lecco. Il primo appuntamento, in programma per venerdì 15 novembre alle ore 21, sarà un viaggio alla scoperta dei telescopi che hanno fatto la storia dell’astronomia.

Durante l’incontro, verranno raccontate le imprese scientifiche legate a colossi come il rifrattore di Yerkes, il telescopio di Monte Wilson, con cui Edwin Hubble ha fatto le sue celebri scoperte, e il leggendario Hale di Monte Palomar, fino ad arrivare agli imponenti telescopi del VLT, situati nel deserto di Atacama. Questi strumenti hanno aperto le porte dell’Universo e continuano a ispirare nuove generazioni di scienziati e appassionati.

A guidare il pubblico alla scoperta di questi strumenti sarà Davide Dal Prato, direttore del Parco Astronomico La Torre del Sole di Brembate, noto come uno dei principali esperti e riparatori di telescopi in Italia, nonché un profondo conoscitore di questi storici strumenti.

“Quando sono entrato a Yerkes e ho visto il grande rifrattore – racconta Davide Dal Prato – mi sono inginocchiato per un quarto d’ora, preso dall’emozione di trovarmi di fronte a un vero e proprio mito della mia gioventù. Gli astronomi presenti si sono preoccupati, ma mia moglie li ha rassicurati ‘No, è solo in estasi’. E in effetti, è stato proprio così”.

Proseguono i weekend al Planetario con un nuovo appuntamento sabato 16 novembre, alle ore 15 e alle 16:30, con il ritorno del “Sabato dei Bambini“, dedicato al celebre Il Piccolo Principe.

Il culmine della programmazione del fine settimana al Planetario si terrà però in serata, alle ore 20:30 e alle ore 22, con un evento speciale nell’ambito della rassegna “Arte e Scienza” (progetto realizzato grazie al contributo del Fondo Ambiente e Cultura, Acinque Energia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding e Silea). La compagnia Ronzinante di Merate presenterà “Il sogno di Galileo”, una rivisitazione liberamente ispirata al celebre capolavoro di Bertolt Brecht, arricchita dalla magia della cupola del Planetario.

Lo spettacolo offre uno spunto profondo sulla figura di Galileo come uomo, oltre che come scienziato. Accompagnato da delicati effetti sonori, il pubblico sarà immerso nei suoi tormenti, desideri e riflessioni, esplorando la sua drammatica scelta di abiurare per salvare la vita. In un’atmosfera intima, tra le mura della sua casa ad Arcetri e circondato dal calore dei suoi allievi e amici più cari, lo spettacolo svela le sfumature umane di un gigante della scienza.

Infine, a concludere gli appuntamenti del fine settimana, domenica 17 alle ore 16, ci sarà la proiezione in cupola. Per gli appuntamenti è necessario prenotare sul sito www.deepspace.it