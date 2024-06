Torna la festa del lago e della montagna con la benedizione e i fuochi d’artificio

Appuntamento domenica 30 giugno con una giornata ricca di eventi

“Un primo step dell’estate lecchese che comincia a giugno e si concluderà a settembre”

LECCO – “Un appuntamento ormai tradizionale che consente di valorizzare le nostre peculiarità culturali”. Così il vice sindaco Simona Piazza ha presentato gli eventi in programma domenica 30 giugno, Festa del Lago e della Montagna.

“Si tratta di un primo step dell’estate lecchese che comincia a giugno e si concluderà a settembre con una serie di eventi organizzati dal comune e dalle associazioni del territorio che andremo a presentare nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la festa del 30 giugno incrociamo le dita per il meteo perché ci aspettiamo tantissime persone. Un ringraziamento a LTM che, come ogni anno, organizza lo spettacolo pirotecnico”.

Oltre alla tradizionale benedizione del lago (alle ore 18 presso la statua di San Nicolò), i fuochi d’artificio sono un po’ il simbolo della festa: “Lo spettacolo pirotecnico è l’evento che richiede un po’ più di attenzione ma siamo a buon punto con tutti i passaggi burocratici – ha spiegato Giuseppe Fusi, presidente di Lecchese Turismo Manifestazioni (LTM) -. L’appuntamento è atteso da tutti, speriamo solo che arrivi presto l’estate che quest’anno tarda ad arrivare (in caso di maltempo benedizione e fuochi d’artificio saranno rimandati a lunedì 1 luglio, ndr)”.

Tra gli eventi della giornata i gonfiabili per i bambini dalle 9 alle 20 al monumento ai caduti; alle 17.45 la processione delle lucie con la benedizione del lago, alle 20.45 la regata del trofeo Mondonico con il Gruppo Manzoniano Lucie, alle 21 l’esibizione degli sbandieratori e musici della torre di Primaluna e poi l’atteso spettacolo pirotecnico. Sempre nel pomeriggio di domenica sul palco di piazza Garibaldi ci sarà anche il concerto dei Firlinfeu.