Venerdì il concerto di Natale del Cai Lecco con Coro Grigna e Coro Alpino Lecchese

Appuntameto in sala Don Ticozzi a Lecco alle 20.45. Durante la serata verranno premiati i soci con una lunga storia di appartenenza

LECCO – La Sala Don Ticozzi di Lecco ospiterà il tradizionale Concerto di Natale organizzato dal Cai Lecco, un appuntamento che vede protagonisti il Coro Grigna e il Coro Alpino Lecchese. Le due formazioni corali venerdì 13 offriranno al pubblico un repertorio di canti di montagna e brani natalizi, creando un’atmosfera calda e coinvolgente in vista delle festività.

L’evento rappresenta un momento significativo per la Sezione del Cai Lecco, che coglie l’occasione per premiare i soci con una lunga storia di appartenenza, riconoscendo coloro che sono iscritti da cinquanta, sessanta e settant’anni. La serata sarà caratterizzata da canti che spaziano dall’emozionante al ritmato, offrendo momenti di gioia e riflessione.

L’appuntamento è fissato per le 20.45 in Sala Don Ticozzi, situata in Via Ongania a Lecco. Oltre alla musica, il concerto sarà un’opportunità per scambiarsi gli auguri di Natale e concludere insieme un anno ricco di celebrazioni, in occasione del 150° anniversario della fondazione della Sezione del Cai Lecco.

A chiudere la serata, un momento conviviale con panettone e vin brulè, simboli della tradizione natalizia. Il Cai Lecco invita tutti, soci e non soci, a partecipare a questo evento speciale, sottolineando l’importanza della condivisione e dello spirito comunitario.