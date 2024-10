Lierna. Accolto con calore e partecipazione il romanzo “Nel vento dei desideri”

Protagonista il canoista paralimpico di Dervio Kwadzo Klokpah

Doppia emozione per la sindaca Costantini nell’avere i due ospiti: “Francesca è liernese, Kwadzo di Dervio, dove ho lavorato per oltre trent’anni”

LIERNA – Grande partecipazione a Lierna per la presentazione del nuovo libro dell’autrice locale Francesca Stucchi intitolato “Nel vento dei desideri” sul canoista paralimpico derviese Kwadzo Klokpah.

L’evento organizzato in biblioteca, dove si è diffusa una calorosa e coinvolgente atmosfera. Ad aprire la serata il sindaco Simonetta Costantini: “Conosco Kojo dal suo arrivo a Dervio. Lo ammiro per la determinazione e forza di volontà, oltre all’indiscutibile educazione ed umiltà. Dietro di lui una grande famiglia che l’ha accolto e cresciuto come un figlio. Per me doppia emozione: la nostra liernese Francesca e il protagonista di Dervio, paese dove ho lavorato per più di 30 anni”.

La scrittrice ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta, per l’entusiasmo e il supporto. Presente anche l’ex Sindaco Silvano Stefanoni, a cui l’autrice aveva dedicato un racconto pubblicato sulla rivista Confidenze.

Non ha voluto mancare nemmeno l’Amministrazione comunale di Dervio, paese del protagonista del libro, rappresentata dal Consigliere Anna Buzzella. Il romanzo, che ha già suscitato grande interesse e apprezzamento, promette di conquistare il cuore dei lettori.

Tutte le info sul sito www.nelventodeidesideri.it.