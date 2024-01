Lierna. Mostra di sculture in legno a Sornico: ultime due aperture nel week-end

Sabato 6 e domenica 7 gennaio ultime occasioni per visitare l’allestimento nella cantina dell’Attilio

Grande affluenza all’esposizione, visitato anche il presepe sul sagrato di San Michele

LIERNA – Sta riscuotendo grande successo e partecipazione la mostra di sculture in legno di Giorgio Panizza, inaugurata nella frazione di Sornico a Lierna il 7 dicembre, giorno in cui il paese sul lago ha celebrato la ricorrenza di Sant’Ambrogio patrono.

In tanti sono giunti nella cantina dell’Attilio, casa vacanza ‘La Corte della Carla’, per ammirare le opere in legno di cirmolo e di tiglio nate dalle mani dell’artista liernese, da cui emergono spaccati della sua esistenza, gioiosi e dolorosi.

Ha pagato insomma l’impegno, oltre che di Panizza che ha prodotto i pezzi d’arte, di Pro Loco, Alpini e Associazione Culturale Giannino Castiglioni, che sperano possa esserci un folto numero di avventori anche per le ultime due aperture, previste sabato 6 e domenica 7 gennaio, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, così da trarre un bilancio finale dell’iniziativa.

Numerose sono state le visite al presepe sul sagrato della Chiesa di San Michele, così come all’interno dello stesso edificio religioso. Mostra e Natività incorniciate da una Sornico ancora in veste natalizia, addobbata, che merita la visita.

I frazionisti invitano a partecipare e attendono con piacere, animati dal consueto spirito di accoglienza, i visitatori che con il nuovo anno da poco iniziato varcheranno per l’ultima volta la soglia della mostra e del sagrato.

GALLERIA FOTOGRAFICA