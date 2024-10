Mandello, Fuori Festival Letteratura: De Marcellis presenta “Selvatico in Val Gerola”

Appuntamento per oggi, venerdì 25 ottobre, alle ore 21

Nel libro, Firmino riflette sulla sua difficoltà nell’accettare il ritmo frenetico della vita quotidiana

MANDELLO DEL LARIO – Un Fuori Festival della Letteratura si prepara a celebrare la riedizione del libro “Selvatico in Val Gerola” di Firmino De Marcellis, un’opera che torna a far parlare di sé dopo la sua prima pubblicazione nel 1991. In quell’occasione, Firmino fu ospite per due settimane consecutive del programma Maurizio Costanzo Show, un’esperienza che segnò un capitolo della sua carriera.

“Oggi, a quasi novant’anni, Firmino, originario di Olcio, guarda indietro con orgoglio a un percorso che lo ha visto passare da manager di pugilato a imprenditore nel settore della ristorazione, realizzando il suo sogno di aprire un agriturismo. Questa riedizione non solo celebra il suo lavoro letterario, ma anche una vita dedicata alla passione e alla creatività” spiegano gli organizzatori del Fuori Festival.

Un’altra grande passione di Firmino è la scrittura. Oltre a “Selvatico in Val Gerola”, ha pubblicato “Vita da K.O.” e una raccolta intitolata “Poesie e Canzoni”, in cui emerge il suo amore per la natura, la montagna e le cose semplici, insieme ai valori dell’amicizia e dei legami familiari.

Nel libro, Firmino esplora la sua lotta per accettare il ritmo frenetico della vita quotidiana, caratterizzato da corse e fughe, dal rincorrere incessante del tempo e dall’insensibilità verso gli altri. In questo contesto, emerge il suo desiderio di una vita più solitaria e autentica. Con uno zaino in spalla, la chitarra, una penna e un taccuino, torna in Val Gerola nella sua baita di pietra, il luogo che ha ispirato la riedizione di questo libro, pubblicato quest’anno.

“Ringraziamo l’Associazione degli Alpini per la disponibilità e la collaborazione” concludono i coordinatori del Fuori Festival.

Infine, l’appuntamento è per venerdì 25 ottobre alle ore 21 nella sede degli Alpini di Mandello del Lario in Via alla Stazione.