A Montevecchia “Un sorso di jazz” con Paolo Tomelleri

L’iniziativa si terrà il 27 ottobre al Teatro Oratorio di Montevecchia

Un percorso guidato didattico musicale dedicato al jazz con tema “Dal Blues al Dixieland”

MONTEVECCHIA – Seconda sessione del percorso guidato didattico-musicale dedicato al jazz “Dal Blues al Dixieland” 27 ottobre alle 19.30 al Teatro Oratorio di Montevecchia.

L’iniziativa, promossa dalla ProMontevecchia, ha come obiettivo quello di far avvicinare al jazz anche i non esperti, non solo i jazzofili. Per cui le performance dei musicisti, un quintetto di primo piano guidato da Paolo Tomelleri, artista famoso a livello nazionale e internazionale, saranno accompagnate da commenti e spiegazioni, al fine di facilitarne una miglior comprensione e collocazione storico-musicale.

Non solo un concerto, quindi, ma un tentativo di approfondire la conoscenza di un genere che ha segnato profondamente la storia musicale del Ventesimo secolo, originando innumerevoli stili moderni: rock, funk, fusion, rythm & blues, soul, bossa nova, cumbia, e molti altri.

Non mancherà il classico aperitivo, accompagnato dalla degustazione di prodotti locali.

Il costo di partecipazione è di 15 euro. Prenotazione obbligatoria su www.promontevecchia.it