Casatenovo, domenica a Villa Mariani il Festival “Caffeine – Incontri con la Danza”

I ragazzi dell’Iss F. Viganò presenteranno il loro laboratorio teatrale

CASATENOVO – E’ iniziata la quindicesima edizione del Festival Internazionale di danza contemporanea e teatro danza in parchi, ville, piazze e giardini della Brianza. Piccoli Idilli presenza il Festival dal titolo “Caffeine – Incontri con la danza” che è in programma dal primo al 29 giugno.

Evento patrocinato dal Regione Lombardia e provincia di Lecco, con il contributo dei Comuni di Robbiate, Osnago, Paderno d’Adda, Usmate Velate, Verderio e con la collaborazione del Comune di Casatenovo. Progetto realizzato con il contributo del Fondo Sostegno “Arti dal Vivo”, Fondazione Comunitaria Lecchese, Acinque, Lario Reti Holding e Silea. Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 9 giugno a Casatenovo in Villa Mariani a partire dalle ore 18.

Durante l’evento saranno presenti gli adolescenti dell’Iss F. Viganò di Merate e presenteranno il laboratorio teatrale. Ispirandosi alle “preziose ridicole” di Molière e a “Totally over you” di Mark Ravenhill, Filippo Ughi e i ragazzi in scena ironizzano con moderazione sulle generazioni contemporanee della super globalizzata industria culturale.

Spettacolo a ingresso libero