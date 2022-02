Con il Parco Adda Nord il concorso fotografico “Inverno in palude”

Il concorso è stato promosso in occasione della giornata mondiale delle zone umide

La partecipazione è libera con iscrizioni fino al 31 marzo: prevista anche una categoria per i ragazzi fino a 12 anni

BRIVIO – Il Parco Adda Nord assieme a Legambiente Lecco, C.R.O.S. Varenna e FotoLibera di Merate lancia, in occasione della Giornata Mondiale delle zone umide che si celebra oggi mercoledì 2 febbraio, il concorso fotografico “Inverno in palude – Paesaggi, flora e fauna”.

L’iniziativa vuole dare espressione, attraverso scatti fotografici, alle osservazioni e alle emozioni dei tanti visitatori del Parco Adda Nord, non solo nella palude di Brivio ma anche nelle tante aree umide minori – autentici e preziosi scrigni di biodiversità – e in generale sul fiume Adda nella stagione invernale. La partecipazione è gratuita. Il concorso durerà 8 settimane: dal 2 febbraio al 31 Marzo 2022. E’ prevista anche una apposita sezione “Fotografi in erba” per bambini e ragazzi fino a 12 anni con apposita classifica.

La giuria sarà composta da un rappresentante per ogni ente/associazione che organizza. Le immagini selezionate diverranno oggetto di una mostra fotografica che sarà esposta (o proiettata) presso un luogo del Parco in data da definire.

Un’ulteriore selezione sceglierà tra le immagini pervenute quelle che andranno a illustrare il calendario 2023 del Parco Adda Nord o ad abbellire le bacheche della Palude di Brivio. Per informazioni, regolamento e iscrizioni si può visitare il sito del Parco Adda Nord o quello di Legambiente Lecco ai seguenti link: http://www.parcoaddanord.it/7694-2/ http://www.legambientelecco.it/it/eventi/concorso-fotografico oppure seguire i social media degli enti promotori.