Monticello Brianza. Villa Greppi: in arrivo la prima edizione del Festival Simbiosi

Il Festival è patrocinato dalle provincie di Lecco, Monza e Brianza, dal Consorzio Brianteo e da 11 comuni

Appuntamento dal 13 al 15 settembre presso Villa Greppi

MONTICELLO BRIANZA – E’ tutto pronto per la prima edizione del Festival Simbiosi, evento organizzato dall’associazione Simbio. Saranno tre giorni tra scienza e arte, durante i quali saranno discusse le questioni ecologiche più urgenti, con l’ambizione di fornire qualche strumento in più per imparare a capire e affrontarle. La prima edizione del Festival offrirà una varietà di incontri, laboratori, conferenze e dibattiti. Dedicato all’ambiente e alla sostenibilità, il Festival si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 settembre presso Villa Greppi.

Il Festival Simbiosi sarà un’occasione per imparare di più sull’ambiente e sulle sfide che lo minacciano, scoprendo al tempo stesso soluzioni concrete per la conservazione e la rigenerazione ambientale. A fare da filo rosso tra le diverse attività in programma, è il tema della natura, a partire da quella del parco di Villa Greppi, dove sarà possibile vivere in prima persona esperienze divertenti e coinvolgenti.

Durante le conferenze e i dibattiti, scienziati, ricercatori e attivisti parleranno delle loro ricerche e delle loro esperienze sul campo. I temi trattati saranno vari e approfonditi, spaziando dalla biodiversità alle energie rinnovabili, dall’importanza delle foreste alle pratiche di agricoltura rigenerativa.

Prenderanno parte a questa prima edizione: Francesca Allievi, ingegnere per l’Ambiente e il territorio, esperta in sostenibilità agro-alimentare e docente presso la JAMK University of Applied Sciences in Finlandia; Antonia Bruno, ricercatrice in Microbiologia all’Università di Milano-Bicocca; Maurizio Casiraghi, zoologo, docente e ricercatore all’Università di Milano-Bicocca, dove è anche Prorettore alla didattica; Roberto Marinone, imprenditore e proprietario di Cascina Bosco Fornasara, un’azienda agricola biologica rigenerativa; Francesca Recanati, ingegnere per l’Ambiente e il territorio e sviluppatrice di standard di rendicontazione dei rischi e delle opportunità relative alla sostenibilità presso la IFRS Foundation.

Infine, prenderanno parte al Festival anche: Gianluca Ruggeri, ingegnere ambientale, ricercatore, autore e co-conduttore di “Il giusto clima” appuntamento settimanale di Radio Popolare; lavora presso il Dipartimento di scienze teoriche e applicate (Università dell’Insubria) e fa parte della commissione didattica del Master RIDEF (Politecnico di Milano), co- fondatore di è-nostra, cooperativa di energia elettrica rinnovabile, sostenibile, etica); Giorgio Vacchiano, ricercatore in gestione e pianificazione forestale presso l’Università Statale di Milano e citato dalla rivista Nature tra gli 11 scienziati che lasceranno un segno nella scienza; Daniele Panzeri, sociologo, esperto in cooperazione allo sviluppo e ha lavorato per varie ONG internazionali (UNA, CESVI, Save the Children, ActionAid) e per la Cooperazione italiana.

Grazie ai laboratori Interattivi, sarà possibile svolgere attività pratiche come ad esempio fare esperimenti con le erbe spontanee o scoprire l’ecosistema che ci circonda attraverso i suoni della natura. Per le bambine e i bambini sono invece previsti laboratori creativi, attività ludiche e letture in natura.

La scienza non sarà l’unica protagonista del Festival, che mette al centro anche la cultura. Grazie alle proiezioni di film e documentari si potrà esplorare, con emozione e creatività, l’interazione tra uomo e natura. Ogni spettacolo sarà un’esperienza coinvolgente che farà riflettere.

“Il Festival Simbiosi non è solo un evento per divertirsi e imparare, ma anche un’opportunità per fare qualcosa di concreto per il nostro pianeta. Un modo per regalare a chiunque partecipi nuove idee e strumenti, così da vivere in modo più sostenibile” riferiscono gli organizzatori del Festival.

È possibile raggiungere la villa in bicicletta (ci sarà una stazione-bike con ciclofficina), in auto (il parcheggio è gratuito e il car-sharing consigliato), o in treno (la stazione più vicina è quella di Besana in Brianza, che dista due chilometri da Villa Greppi).

L’ingresso è libero e gratuito.

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito ufficiale