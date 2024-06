“Agatha in Cammino” presenta la 2^ edizione di “Defilè in Rosa, la Forza in Passerella”

Evento dedicato alle donne con tumore al seno

MOLTENO – L’Associazione Agatha in Cammino-ODV annuncia la seconda edizione dell’evento “Defilè in Rosa, la Forza in Passerella“, un’iniziativa che vede sfilare in passerella donne che hanno affrontato una patologia tumorale o che convivono con la malattia. L’evento è patrocinato dalla provincia di Lecco, Comune di Lecco, Comune di Annone di Brianza, Comune di Bosisio Parini, Comune di Cesana Brianza, Comune di Ello, Comune di Dolzago, Comune di Molteno, Comune di Oggiono, Confartigianato Imprese Lecco, Confartigianato Donne Impresa Lecco e ANCoS Lecco. L’appuntamento è per sabato 22 giugno alle ore 21 presso il Parco di Villa Rosa a Molteno (in caso di maltempo verrà svolta presso la Palestra Comunale).

“La passerella che accoglierà le modelle è un simbolo di forza, coraggio e determinazione nel superare le sfide della vita. Gli obiettivi principali di questo evento raccolta di fondi sono: sensibilizzare le istituzioni e la comunità sull’importanza della ricerca scientifica sui tumori al seno. Far vivere alle donne una giornata straordinaria all’insegna della bellezza, della cura e dell’amore verso sé stesse” spiegano dall’Associazione.

Durante l’evento interverranno la Dott.ssa Martina Crippa, vincitrice della borsa di ricerca scientifica finanziata appunto da Fondazione Veronesi, e Angela Noviello, direttore Italia e Coordinatore Europa di OTI (Oncology Training International Oncology Esthetic). La serata sarà presentata da Chiara Sironi, Personal Shopper, e Roberta Villa. L’evento sarà allietato dalla presenza del DJSet Alby Ice.

L’Associazione Agatha in Cammino-ODV per tutto il 2024 sostiene il progetto di ricerca dal titolo “Metastasi del tumore al seno: ruolo del microambiente“, che è finanziato grazie al bando annuale di Fondazione Umberto Veronesi ETS. La ricercatrice sostenuta grazie all’impegno dell’associazione è la Dott.ssa Martina Crippa, nata a Sesto San Giovanni nel 1990, laureata in Biomedical Engineering presso il Politecnico di Milano e con dottorato di ricerca in Bioengineering presso il Politecnico di Milano. Il suo progetto di ricerca è svolto presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. L’evento di raccolta fondi vedrà, oltre alle sfilate in passerella, l’estrazione dei premi della lotteria “Defilè in Rosa” con premi, tra cui: un primo premio consistente in un Diamante creato in laboratorio taglio cuore carati 1,01; un secondo premio composto da una Collana in oro bianco 18 carati con diamanti naturali carati 0,31 e un terzo premio costituito da una Mountain bike AIM SL.

“Il defilé è l’evento per noi più importante e più impegnativo dell’anno – dichiara la Presidente Daniela Invernizzi – Durante la serata scoprirete i pensieri e le storie di chi ha trovato il coraggio di raccontare e raccontarsi, la loro forza e la voglia di condividere la propria esperienza. Il valore della condivisione è prezioso: non ha senso tenere le cose per sé; raccontarle e raccontarsi può aiutare altre donne a sentirsi meno sole. E soprattutto non c’è niente di male nell’ammettere che in alcuni momenti si ha paura, e tanta. È un passo importante ripartire dall’autenticità. Quando c’è da soffrire, si soffre; quando c’è da aver paura, la si attraversa, quando si incontrano attimi di felicità bisogna avere il coraggio di viverli fino in fondo!”.

“Ringrazio di cuore tutte le volontarie che da mesi stanno lavorando con dedizione ed entusiasmo per realizzare questo impegnativo evento. Un sentito ringraziamento va anche a tutti gli sponsor che col loro contributo sostengono l’organizzazione dell’evento. Ringrazio a nome di tutto il team di Agatha i negozi e le attività che con la loro concreta partecipazione rendono possibile la sfilata. Un grazie speciale alle attività commerciali che hanno generosamente donato i premi della lotteria” conclude così Daniela Invernizzi.

Programma

Ore 16 : possibilità di acquisto ticket per la cena gestita da Sassella Events con assortimento piatti e possibilità di asporto.

: possibilità di acquisto ticket per la cena gestita da Sassella Events con assortimento piatti e possibilità di asporto. Ore 19 : apertura bar/ristorante

: apertura bar/ristorante Ore 21 : inizio sfilata

: inizio sfilata Ore 23: estrazione lotteria

Per ulteriori informazioni e per contribuire alla Racconta Fondi dell’evento “Defilè in Rosa, la Forza in Passerella”, contattare l’Associazione Agatha in Cammino-ODV al numero 3272299141 o via email all’indirizzo segreteria@agathaincammino-odv.org