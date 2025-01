Alla biblioteca di Olginate un momento di riflessione in occasione del Giorno della Memoria

Ivano Gobbato presenta “Dora Bruder” di Patrick Modiano

L’inchiesta su una ragazzina ebrea scomparsa nel 1941 a 15 anni

OLGINATE – La biblioteca civica di Olginate organizza un momento di riflessione in occasione del Giorno della Memoria. In particolare, giovedì 6 febbraio, Ivano Gobbato presenta “Dora Bruder” di Patrick Modiano, l’inchiesta su una ragazzina ebrea scomparsa nel 1941 a 15 anni. L’evento si terrà alle 20.45 presso la biblioteca di Olginate (via Redaelli, 16). L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.