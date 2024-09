Musica per il Maestro: aperte le iscrizioni, tante le novità per l’edizione 2024

Cambio location, categoria “autori” e possibilità di accompagnamento strumentale

Sabato 30 novembre ad Airuno il 17° festival canoro organizzato dall’associazione Agorà

VALGREGHENTINO – Cambio location, categoria “autori” e possibilità di accompagnamento strumentale. Sono queste le principali novità dell’edizione numero 17 del Festival Canoro “Musica per il Maestro” organizzato dall’associazione Agorà di Valgreghentino. Sarà il Teatro Smeraldo di Airuno a ospitare sabato 30 novembre questo evento che rappresenta ormai una delle kermesse canore più importanti della Lombardia.

L’iniziativa è proposta per ricordare gli amici musicisti Rodolfo Panzeri e Battista Perego. Con l’organizzazione del Festival canoro “Musica per il Maestro” Agorà desidera inoltre continuare a sostenere la ricerca scientifica delle malattie cardiache in età giovanile, attraverso le preziose attività dell’Associazione G.E.C.A. (Giovani E Cuore Aritmico) Onlus presente anche sul nostro territorio, con la quale nel corso di questi anni si è consolidato un rapporto di collaborazione oltre che di amicizia e stima reciproca. Sempre nell’ottica di coniugare musica e solidarietà, una parte del ricavato sarà devoluto anche ai Volontari del Soccorso di Calolziocorte, sodalizio in cui Battista ha militato per molti anni lasciando un segno indelebile. L’evento è patrocinato dal Comune di Valgreghentino, luogo in cui l’evento è nato nel 2007.

I partecipanti alla gara

Come da Regolamento la gara canora è riservata a partecipanti “Adulti” e più precisamente alle persone nate nel 2009 e precedenti, suddivisi in due categorie: “Interpreti” (cioè coloro che intendono interpretare un brano non di propria creazione) e “Autori” (cioè coloro che intendono presentare un brano di cui dichiarano di essere autori o co-autori di testo e/o musica). La scelta del brano è di competenza del singolo candidato partecipante. La classifica sarà stilata a insindacabile giudizio della Commissione Tecnica Musicale secondo i criteri di valutazione stabiliti all’art. 6 del presente regolamento. Al vincitore della categoria “Interpreti” verrà assegnato il 17° trofeo “Musica per il Maestro”, mentre al vincitore della categoria “Autori” verrà assegnato il “Premio Speciale” consistente in un buono valido per la registrazione di un brano presso studio professionale selezionato dall’Organizzazione. Non sono previsti premi in denaro. La gara canora è gratuita ed aperta a chiunque voglia partecipare singolarmente o in coppia (non sono ammessi i gruppi). La gara canora consiste nel cantare un brano a libera scelta del concorrente accompagnato da una base musicale. E’ possibile partecipare con l’accompagnamento di uno strumento musicale “live” anche se ciò non incide sulla valutazione della Commissione Tecnica Musicale.

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 18 ottobre 2024. Sul sito dell’associazione, www.associazioneagora.it è possibile scaricare il Regolamento con tutte le indicazioni. In caso di iscrizioni superiori al numero di esibizioni compatibili con la programmazione dell’evento, l’Organizzazione si riserva il diritto di procedere alla definizione dei partecipanti mediante una selezione dei video promo inviati in fase di iscrizione.

Commissione tecnica musicale e criteri di valutazione

La Commissione Tecnica Musicale chiamata a valutare le esibizioni sarà come sempre composta da personalità operanti in ambito musicale di comprovata esperienza e competenza.

Informazioni e contatti

Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Organizzazione ai seguenti recapiti: e-mail: info@associazioneagora.it – messaggio whatsapp al nr. di Agorà aps 349.7162822. Invitiamo gli interessati a seguire i profili social (Facebook e Instagram) dell’evento “Musica per il Maestro” e di Agorà aps.