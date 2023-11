Varenna. Villa Monastero chiusa per lavori fino a marzo 2024

Continuano gli interventi di riqualificazione al giardino botanico

Grazie ai fondi PNRR, ridata coerenza stilistica e botanica, in armonia con la dimora

VARENNA – Villa Monastero chiuderà da oggi, lunedì 6 novembre, fino al 2 marzo 2024 per consentire il proseguimento degli interventi volti a riqualificarne il giardino. Si tratta dunque della seconda parte di lavori che interesseranno la struttura, finanziati con fondi PNRR pari a oltre 1,7 milioni di euro per la valorizzazione dei parchi e giardini storici. Non mancheranno anche altre tipologie di interventi (vedi articolo).

L’intento del progetto, dall’architetto landscape designer Valerio Cozzi, è quello di ridare coerenza stilistica e botanica nonché garantire l’efficienza degli impianti, per rinnovare in chiave sostenibile il rapporto virtuoso fra componente vegetale, ambientale e architettonica che ha plasmato nel tempo l’unicità di Villa Monastero. Presentato a marzo 2022, aveva raggiunto il primo posto in graduatoria riuscendo a essere ammesso al finanziamento per l’intera somma prevista.

Nel complesso, il patrimonio vegetazionale sarà ricondotto al disegno e alle proporzioni originali attraverso un attento lavoro di arricchimento delle collezioni botaniche e di miglioramento delle condizioni colturali, in particolare grazie alla realizzazione di impianti idrici che minimizzeranno l’impatto ambientale. L’attenzione alla sostenibilità guiderà anche il nuovo sistema di gestione delle fontane e il nuovo impianto di illuminazione ad alta efficienza energetica. Grazie ad un piccolo campo fotovoltaico abilmente dissimulato, il

giardino sarà illuminato esclusivamente da fonti rinnovabili.

L’intervento sarà occasione per realizzare un nuovo spazio attrezzato dove ospitare eventi e cerimonie per un pubblico raccolto: un giardino nel giardino. Il dialogo fra apparato scultoreo e giardino, espressione del paesaggio culturale di cui l’intero Lago di Como è

testimonianza, sarà evidenziato dall’attento lavoro di pulizia e di trattamento protettivo delle opere presenti e dalla realizzazione di copie fedeli dei parapetti eclettici affacciati sullo specchio d’acqua.

Il rifacimento dei tratti sconnessi dei percorsi e l’adeguamento dei parapetti aumenteranno la sicurezza e l’accessibilità al giardino, nel rispetto del disegno originario e del contesto paesaggistico. L’esperienza di visita sarà migliorata anche grazie all’estensione del sistema wi-fi.

VILLA MONASTERO – TOTALE FINANZIAMENTI E INVESTIMENTI

PNRR riqualifica Giardino botanico € 1.780.073,81

Ministero della Cultura – Fondo Cultura costo intervento (opere di restauro finalizzate al restauro conservativo delle facciate e sostituzione pompe di calore) € 1.000.000 – di cui € 800.000 cofinanziamento Ministero

Ulteriori risorse per rifacimento facciate posteriori € 500.000

Sostituzione caldaia edificio biglietteria €32.000

Arest – Darsena, muro a lago e riqualificazione dei servizi di accoglienza € 810.000 + € 160.000 per completamento camere e bagni e € 165.000 per integrazione Darsena

Realizzazione piano di sicurezza Villa Monastero € 10.000

Upgrade tecnologico € 110.000 nel 2023 e € 100.000 nel 2024

Piattaforma informatica per gestione servizi € 34.000 (funzioni delegate RL)

Progetto sicurezza e videosorveglianza € 125.000

Realizzazione allestimento per nuova collezione € 100.000 anno 2024

Manutenzione giardino botanico anni 2024 e 2025 € 150.000