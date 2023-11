Assemblea di Confartigianato Lecco: “Puntare sui talenti è la soluzione alle sfide”

Nell’aula magna del Politecnico l’importante incontro dell’associazione guidata da Ilaria Bonacina

“Le nostre aziende sono tenacia, passione e creatività elementi dai quali l’artigiano non può prescindere”

LECCO – “E’ necessario un cambio di passo nel rapporto con le istituzioni, in particolare con la scuola, per cercare di colmare la distanza tra il mondo del lavoro e il mondo della formazione. Confartigianato Imprese Lecco ha sempre avuto un ruolo di intermediario attivo e l’auspicio è che le istituzioni mantengano vivo l’interesse mettendo in atto soluzioni per far riappassionare i giovani al saper fare bene. Puntare sui talenti è la soluzione alle sfide future“.

La presidente di Confartigianato Imprese Lecco Ilaria Bonacina ha introdotto con queste parole i lavori dell’assemblea pubblica dell’associazione che si è tenuta ieri sera, 24 novembre, nell’aula magna del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco. “Coltivare talenti: le sfide di Confartigianato Imprese Lecco” questo il titolo dell’incontro che è stato preceduto dalla masterclass “Artigianato e intelligenza artificiale. Il futuro è già qui: istruzioni per l’uso”.

“Quello di stasera è un momento importante per la nostra associazione perché è il momento principale di incontro e restituzione alle nostre imprese associate e al territorio – ha continuato la presidente Bonacina che ha ricordato anche l’adesione dell’associazione alla campagna ‘Posto occupato’ contro la violenza sulle donne -. Non è più tollerabile che ci siano donne che continuano a morire per l’incapacità di altri di accettare un ‘no’ come risposta. Inneschiamo il messaggio del rispetto e del rifiuto della violenza di ogni tipo”.

Dando una sguardo ai temi economici, Bonacina ha ricordato come il 2023 sia stato un anno ricco di sfide: “Ci sono state grandi crisi e difficoltà causate dalle guerre, dai rincari dei prezzi dell’energia e delle materie prime, dall’inflazione che è stata tiranna con imprese e tutti i cittadini e ora si è acuito il conflitto israelopalestinese. Nonostante il momento continui a essere complicato perché non si vede ancora la luce in fondo al tunnel, i nostri artigiani stanno dando prova di grande determinazione e tenacia, non a caso Lecco è la seconda provincia in Italia per presenza artigiana con oltre un terzo del totale delle imprese. Dato che, tuttavia, si scontra con la perdita in 10 anni in tutta Lombardia di 116.000 Under 35 in entrata nel mercato del lavoro e, a soffrirne di più, siamo noi piccole imprese. Ogni impresa sta utilizzando tutti gli strumenti a disposizione”.

Colmare la distanza tra mondo della scuola e mondo del lavoro è la chiave: “Stasera non a caso siamo qui al Politecnico che continua a collaborare con le nostre imprese. Qui si formano le persone che porteranno le loro competenze a supporto delle nostre realtà, arricchendo ulteriormente un tessuto che resta florido e vivace nonostante tutte le difficoltà. Il Politecnico è terreno fertile per le nostre aziende grazie alle competenze di docenti, ricercatori e studenti. Questa combinazione tra diverse realtà è la chiave di volta per aprirci al futuro. Talento e competenze sono le parole che abbiamo voluto mettere al centro della nostra assemblea, accanto al tema dell’intelligenza artificiale destinata a impattare sulle nostre aziende. Non dobbiamo aver timore dell’innovazione tecnologica, ma conoscerla per utilizzarla al meglio. Le nostre aziende sono tenacia, passione e creatività elementi dai quali l’artigiano non può prescindere per affrontare le nuove sfide che, sono certa, riusciremo a vincere”.

Marco Granelli, presidente di Confartigianato Imprese, non ha potuto partecipare a causa di un incontro dell’ultimo minuto a Palazzo Chigi ma ha comunque fatto pervenire un suo messaggio (“Dobbiamo continuare ad alimentare la fiducia e l’ottimismo affinché i nostri imprenditori possano continuare a essere costruttori di futuro”); presente invece Eugenio Massetti vicepresidente vicario nazionale.

Durante l’assemblea, moderata dal segretario generale Matilde Petracca, sono stati davvero molto apprezzati gli interventi di Ferruccio Resta, professore e già rettore del Politecnico di Milano e Advisor UniverLecco; Simone Molteni, direttore scientifico di LifeGate e Amalia Ercoli Finzi, classe 1937, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica (100/100 e lode), professore onorario del Politecnico e una delle personalità più importanti al mondo nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali. Se il professor Resta si è focalizzato sull’importanza e la velocità dell’evoluzione tecnologica e Molte ha invece analizzato il tema ambientale e della sostenibilità; la professoressa Ercoli Finzi ha posto l’accento sul forte divario che ancora oggi c’è tra uomo e donna. Durante l’assemblea, poi, l’associazione ha potuto mostrare con orgoglio due eccellenze del territorio, l’impresa D3 Wood di Claudio e Marco Clozza e la Livio Impianti Srl rappresentata da Paola Livio.