Il settore del mobile nell’area lariana: 117 le imprese che operano nel Lecchese

Lo studio della Camera di Commercio di Como-Lecco in occasione del Salone del Mobile

Rispetto a fine 2021, le imprese lariane del comparto sono diminuite del 3,2% (-0,8% a Lecco, -1 unità)

LECCO – In concomitanza con l’avvio del Salone Internazionale del Mobile 2023 (in programma a Milano da martedì 18 aprile a domenica 23 aprile), l’ufficio Studi e statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco ha realizzato la nota informativa “Il settore del mobile nell’area lariana, in Lombardia e in Italia nel periodo 2016-2021”.

Nell’ampio studio, per quanto riguarda il nostro territorio, è possibile vedere che a fine 2022 le imprese lariane che operano nel settore del mobile sono 1.004 (di cui 887 a Como e 117 a Lecco) e rappresentano l’1,5% delle aziende iscritte all’anagrafe della Camera di Commercio di Como-Lecco (il 2,1% di quelle comasche e lo 0,5% di quelle lecchesi). Le stesse sono pari al 23,2% del totale lombardo del settore (20,5% Como e 2,7% Lecco). Il peso del comparto nella nostra regione rispetto al totale delle imprese è pari allo 0,5% (contro lo 0,4% italiano).

All’inizio del 2016 la quota del comparto nell’area lariana era pari all’1,8% (2,5% a Como e 0,6% a Lecco); la quota rispetto alle imprese lombarde del settore era pari al 24,3% (rispettivamente 21,6% e 2,7%). Le imprese lombarde attive nella produzione di mobili rappresentavano lo 0,6% del totale regionale (contro lo 0,4% dell’Italia).

Rispetto a fine 2021, le imprese lariane del comparto sono diminuite del 3,2% (-33 unità: -3,5% a Como, con un calo di 32 aziende; -0,8% a Lecco, -1 unità), a fronte del -1,1% regionale e del -2,2% nazionale. Rispetto a inizio 2016, per l’area lariana il calo è stato del 16,6%: -200 unità (Como -17,2% e Lecco -12%; in valori assoluti rispettivamente -184 e -16), contro il -12,5% della Lombardia e il -12,3% dell’Italia.

A fine 2022, Como è al 2° posto sia nella graduatoria regionale che in quella nazionale relative alla quota di imprese del comparto mobili rispetto al totale delle imprese attive

(sempre dietro a Monza Brianza); Lecco occupa il 20° posto nazionale e il 4° regionale

(dietro anche a Sondrio). All’inizio del 2016 Monza Brianza era 1^, mentre le due

province lariane occupavano la 2^ e la 21^ piazza in Italia (Lecco era 3^ in Lombardia).

Sul fronte occupazionale, a fine 2022 il comparto dei mobili lariano occupa 7.753 addetti, pari al 2,6% della forza lavoro totale impiegata in loco. Quelli delle aziende comasche sono 7.094 (il 3,8% del totale provinciale), mentre le imprese lecchesi danno lavoro a 659 persone (0,6%). Rispetto al 1° gennaio 2016, il numero degli addetti lariani è diminuito del 5,4% (pari a -446 persone: Como -5,2%, -393 lavoratori; Lecco -7,4%, -53 unità), a fronte del -2,6% lombardo e del +1,5% italiano. Nel 2022, gli addetti delle aziende lariane sono cresciuti dell’1%, pari a 74 lavoratori in più (Como +0,5%, +38 unità; Lecco +5,8%, +36 unità), contro il +1,8% della Lombardia e il +2,3% dell’Italia.

Rispetto a inizio 2016 i lavoratori del comparto sono aumentati dell’1,4% (+124 persone), aumento concentrato nel 2022 (+121 unità: +1,3%). A fine 2022, Como occupa il 1° posto regionale e il 5° nella graduatoria nazionale per quota di addetti del comparto mobili rispetto al totale dei lavoratori delle aziende provinciali, mentre Lecco è 4^ in Lombardia (dietro a Como, Monza e Bergamo) e 27^ in Italia.

QUI IL REPORT COMPLETO – LE IMPRESE DEL MOBILE IN LOMBARDIA E IN ITALIA NEL PERIODO 2016-2022