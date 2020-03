Acel Energie dona 50.000 euro agli ospedali lecchesi

Acel Energie al fianco degli ospedali nella lotta al covid-19

“Una scelta di solidarietà concreta nei confronti del territorio che ospita la nostra sede”

LECCO – “Di fronte a un’emergenza così drammatica come quella che stiamo tutti vivendo per effetto della diffusione del Covid-19 e che sta colpendo con violenza anche la provincia di Lecco, Acel Energie intende confermare il proprio legame con questo territorio e la propria vicinanza alla comunità locale”.

Ad affermarlo è Giovanni Priore, presidente di Acel Energie, che continua: “Per questo motivo, in piena intesa con la capogruppo ACSM-AGAM, abbiamo deliberato di devolvere, attraverso la Fondazione Comunitaria del Lecchese, un contributo straordinario di liberalità 50.000 euro a favore dei presidi ospedalieri della provincia di Lecco, per aiutare quanti – medici e infermieri – sono in prima linea nella cura delle persone positive al Covid-19 e ricoverate in situazione di grande difficoltà respiratoria. E’ una scelta di solidarietà concreta nei confronti del territorio che ospita la nostra sede e, al tempo stesso, un gesto che, simbolicamente, si indirizza anche ai territori di Varese, Como e Monza in cui siamo presenti con gli altri brand”.

“ACSM-AGAM è vicina ai territori nei quali opera con le aziende del gruppo – sottolinea il vicepresidente di ACSM-AGAM, Marco Canzi -. E questa scelta conferma la vocazione anche sociale che essa intende esprimere nella sua attività quotidiana”.

“A tutti quanti sono impegnati in queste settimane sul fronte sanitario e a coloro che continuano a prestare il proprio servizio va il nostro più sincero ringraziamento – conclude Priore –. Da parte nostra, come Azienda, continuiamo a lavorare avendo adottato tutte le misure necessarie secondo le disposizioni legislative vigenti, per continuare ad assicurare il nostro servizio a favore dei nostri clienti”.