Acel Energie mette a disposizione il nuovo sportello virtuale

Anche se a distanza, la società è vicina al cliente

E’ possibile fissare un appuntamento con l’operatore da casa

LECCO – Acel Energie, società di vendita luce e gas del gruppo Acsm Agam, mette a disposizione dei clienti il nuovo sportello virtuale che offre una modalità di contatto innovativa, pratica, sicura, senza attese. In pratica si fissa dal Pc di casa un appuntamento con un operatore dell’azienda per soddisfare richieste di chiarimento o scoprire nuove proposte su misura.

Basta fissare un appuntamento direttamente dalla chat sul sito di Acel Energie oppure chiamare il numero verde 800.822.034 per ricevere un link dedicato personale. In questo modo viene programmata una videochiamata di 30 minuti con l’operatore. Un contatto diretto e dedicato, comodamente dalla propria postazione

Il crescente ricorso alle risorse del digitale risponde alla policy del gruppo in cui è centrale il valore della sostenibilità ambientale (come documentato dal nuovo bilancio di sostenibilità) e favorisce la clientela, letteralmente andandole incontro. Lo sportello virtuale è un impegno pieno di sostanza: un segno di attenzione all’ambiente visto che non comporta spostamenti (trasferimento, ricerca del parcheggio) e nei confronti del cliente che lo sportello di Acel Energie se lo porta in casa, sul proprio pc o dal proprio smartphone.