Al via i saldi invernali 2025, Federmoda Lecco: “Siamo fiduciosi”

Ogni persona spenderà circa 138 euro, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro

Oscar Riva, presidente Federmoda Lecco: “Buone sensazioni dopo mesi positivi”

LECCO – Prendono il via sabato 4 gennaio, in Lombardia, i saldi invernali 2025. Secondo l’Ufficio Studi Confcommercio saranno 16 milioni le famiglie italiane che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 138 euro, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro.

Numeri che fanno ben sperare anche il territorio di Lecco, come conferma il presidente di Federmoda Lecco, Oscar Riva: “Siamo fiduciosi, le sensazioni per questi saldi invernali sono buone: aspettiamo l’arrivo di numerosi clienti alla ricerca dell’affare o desiderosi di acquistare un capo da regalare. Veniamo da mesi positivi e da una stagione incoraggiante per l’abbigliamento e le calzature. L’autunno 2024 è andato decisamente meglio rispetto al 2023 e anche il mese di dicembre è stato molto buono: ci aspettiamo che il trend prosegua anche durante il periodo dei saldi”. E aggiunge: “Ci attendiamo un buon afflusso, anche perché si tratta di un appuntamento consolidato che piace ai clienti, lecchesi o turisti. Mi aspetto che vengano premiati i i negozi seri che effettuano i veri saldi: oggi i consumatori sono molto più preparati e hanno modo di controllare chi cerca di approfittarne…”.

Vademecum per i saldi

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano alcuni principi di base: