Aperte le iscrizioni per la tredicesima edizione del Master di Lecco100

20 i posti disponibili per accedere al corso manageriale

Il Master, che si terrà tra febbraio e maggio, si propone di formare sulle soft-skill richieste ai futuri dirigenti e ai quadri aziendali

LECCO – “Virtuale è reale”: è questo il tema scelto per la tredicesima edizione del Master manageriale “Competenza, Convinzione, Cuore” organizzato dalla associazione Lecco100. Una proposta rivolta ai giovani intenzionati a seguire un percorso qualificato e che ha come obiettivo quello di valorizzare i talenti grazie a un percorso formativo di 4 mesi.

A riassumere gli obiettivi del Master gratuito, è il presidente di Lecco100, Angelo Belgeri: “Partiamo con grande entusiasmo anche per questa edizione 2023. La formula è quella consolidata: nelle attività di formazione, oltre alle lezioni teoriche, trovano un posto privilegiato gli imprenditori e i manager che, con il loro saper fare, da tempo portano ricchezza in questo territorio. A loro affidiamo il compito sia di comunicare i valori in cui credono e con i quali hanno sviluppato la loro impresa, sia di accompagnare i ragazzi mostrando come concretamente valori e sogni possono diventare prosperità per la comunità“.

E aggiunge: “Ai giovani talenti che decideranno di cogliere questa opportunità andiamo ad offrire una formazione sulle soft-skill richieste ai futuri dirigenti e ai quadri aziendali. Le nostre lezioni online prevedono interazioni ed esercizi real-time durante tutto il percorso. Un modo efficace di mettersi alla prova in gruppi di lavoro e scoprire comportamenti e dinamiche in un contesto impegnativo, un’esperienza diretta su metodi e strumenti professionali innovativi“.

Tutti i giovani interessati alla tredicesima edizione del Master gratuito di Lecco100 possono inviare il proprio curriculum vitae a info@lecco100.it. I responsabili dell’associazione Lecco100 prenderanno contatto con i candidati per un colloquio conoscitivo e per un’eventuale selezione. Il corso 2023, aperto a un massimo di 20 ragazzi, prevede 20 giornate da febbraio a maggio. Per informazioni è possibile visitare il sito www.lecco100.it o le pagine Facebook, Linkedin e Instagram della associazione.