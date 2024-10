Camera di Commercio Como-Lecco: una giornata dedicata alla transizione digitale ed energetica

La giornata “Noi, i protagonisti” ha unito esperti e giovani

“L’iniziativa ha offerto ai partecipanti un’opportunità unica di confronto su temi di grande rilevanza”

GRAVEDONA (CO) – La giornata “Noi, i protagonisti“, organizzata dal PID-Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Como-Lecco, si è conclusa con grande successo. L’evento, che ha avuto luogo a bordo della motonave Bisbino e presso Palazzo Gallio a Gravedona, ha messo al centro la transizione digitale e energetica, sottolineando il loro ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile del territorio.

“La scelta del contesto non è stata casuale: navigare le acque del Lago di Como e fermarsi in un luogo storico come Palazzo Gallio simboleggia l’importanza di lasciarsi ispirare dalla bellezza del nostro territorio per trasmettere questa stessa bellezza nelle attività lavorative e nei progetti futuri. L’iniziativa ha offerto ai partecipanti un’opportunità unica di confronto su temi di grande rilevanza, favorendo lo scambio di competenze e la creazione e consolidamento di reti professionali” spiegano dalla Camera di Commercio di Como-Lecco.

Il programma della giornata si è svolto con una sessione plenaria a bordo della motonave, seguita da un momento conviviale di networking e tavoli di lavoro che hanno coinvolto i partecipanti nell’elaborazione di proposte concrete per la trasformazione digitale ed energetica. Il tema dell’empowerment comunitario ha animato il dibattito, stimolando i partecipanti a lavorare insieme per rafforzare le capacità e il ruolo della comunità locale.

Ezio Vergani, Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti della partecipazione e dell’entusiasmo che hanno caratterizzato i lavori di oggi. Questa giornata ha ribadito l’interconnessione tra transizione digitale ed energetica, evidenziando le straordinarie opportunità per il nostro territorio. Inoltre, è emerso chiaramente che, attraverso il dialogo tra imprese, esperti e istituzioni, possiamo costruire insieme un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato per tutti”.

Continua Vergani: “Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada, valorizzando le competenze locali e creando una rete di supporto in grado di affrontare le sfide del cambiamento. Anche un piccolo contributo può diventare parte di una costruzione solida e strutturata, se messo in sinergia con le altre energie del territorio”.

Tra i momenti significativi della giornata, spicca la sessione di apertura, che ha visto la partecipazione di esperti di settore, tra cui Paolo Mazzucchelli, Direttore Tecnico della Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, Garda e Como; Antonio Romeo, Direttore di Dintec – Consorzio per l’Innovazione Tecnologica; Giaime Berti, Research Fellow alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; Marco Sacco, Cluster Manager di Fondazione Cluster TAV; Manuela Galli, del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano.

Inoltre, presenti anche Michela Prest, Vicepresidente della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus; Ivan Parisi, Direttore Generale di ComoNExT – Innovation Hub; e Stefano Soliano, CEO di C.NEXT SpA Società Benefit. Questi esperti hanno condiviso le loro esperienze e riflessioni su come la digitalizzazione possa amplificare le opportunità di crescita legate alla transizione energetica.

Un elemento distintivo di quest’edizione è stata la significativa partecipazione dei giovani, che hanno preso parte attivamente a tutte le attività, portando un’energia nuova e dinamica. Non si sono limitati ad ascoltare; hanno sollecitato i relatori a garantire una maggiore inclusione nelle varie iniziative del territorio, stimolando un confronto costruttivo e proponendo nuove sfide per il futuro.

Durante la giornata, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare la Cappella di Palazzo Gallio, accompagnati da Mauro Robba, Presidente della Comunità Montana del Lario e del Ceresio. Questa visita ha permesso di ammirare il restauro dei dipinti murali, realizzato in collaborazione con l’Accademia Aldo Galli, all’interno di un ambizioso progetto di valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico locale, frutto della sinergia tra l’Accademia e la Comunità Montana.

La Camera di Commercio di Como-Lecco ringrazia la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio per il supporto all’iniziativa e a Navigazione Laghi per l’assistenza logistica. L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione tecnico-scientifica di Dintec, del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco, del CNR-STIIMA e di ComoNExT, in sinergia con Unioncamere Lombardia e le Associazioni di Categoria locali.