Confartigianato Imprese Lecco, l’83^ Assemblea dei Delegati approva il bilancio all’unanimità

L’Assemblea si è svolta lunedì sera presso la sede

La presidente Bonacina: “Segnali di cambiamento”

LECCO – L’Assemblea dei Delegati di Confartigianato Imprese Lecco ha approvato all’unanimità il rendiconto economico finanziario 2022, in occasione della seduta che si è svolta lunedì sera, 3 giugno, nella sede dell’Associazione.

Un momento istituzionale e di partecipazione alla vita associativa di particolare importanza, visti i contenuti della seduta, conclusa con il voto unanime dei soci al documento presentato dal Responsabile Amministrazione finanza e controllo Michele Ticozzi e dal Collegio dei Revisori dei conti.

Nell’occasione, l’Associazione si è voluta nuovamente aprire a tutti gli associati, con una seconda parte dell’assise dedicata a due progetti di grande importanza per Confartigianato Imprese Lecco: la Certificazione della parità di genere appena ottenuta e la cerimonia di premiazione del progetto BraveArt, dedicato ai giovani imprenditori che lo scorso anno hanno avviato la loro attività artigiana.

Ad aprire la parte privata dell’Assemblea è stata la presidente Ilaria Bonacina, che ai soci ha presentato la propria relazione.

“Gli ultimi mesi sono stati estremamente vivaci per noi: abbiamo promosso numerosi momenti di incontro e di confronto che tantissimi associati hanno voluto cogliere. Sono segnali di un cambiamento ai quali sono orgogliosa di assistere dall’osservatorio privilegiato costituito dalla Presidenza della nostra Associazione. La voglia di partecipare, di incontrarci e di fare rete si sta riscoprendo in modo sempre più netto. Quello che resta un elemento al quale è necessario dedicare grande attenzione è sicuramente quello del personale. E’ un problema con il quale ciascuna delle nostre realtà si trova inevitabilmente a fare i conti. In base ai dati della Camera di Commercio di Como-Lecco, il 2023 è stato un anno di consolidamento, in cui l’espansione dei posti di lavoro – che pure si è registrata, con un aumento di 2.100 occupati – è stata frenata dalle difficoltà nel reperimento delle competenze necessarie. Oltre una figura professionale su due (il 53% nel 2023, contro il 47% nel 2022), prevalentemente tecnici e operai specializzati, si trova a fatica a causa della mancanza di personale disponibile. Anche in questo ambito Confartigianato Imprese Lecco ha lavorato e sta lavorando per cercare di ricondurre la questione in un alveo meno preoccupante. Lo ha fatto accentuando il proprio rapporto con le istituzioni e le realtà scolastiche del territorio, attraverso il Gruppo Scuola che ormai da vent’anni opera per raccontare il mondo dell’artigianato ai ragazzi del Lecchese”.

Il segretario generale Matilde Petracca si è invece soffermata sui servizi garantiti nel 2023, illustrandone i numeri principali. Ne è emerso un quadro di assoluto interesse, considerato che “l’Ufficio Bandi e Progetti speciali ha gestito oltre 3,6 milioni di euro, confermandosi un riferimento irrinunciabile per le imprese che attraverso queste risorse riescono a crescere e ad approcciare i mercati in modo più competitivo. Ma vale anche per il nostro sportello energia: il nostro Consorzio CEnPI è stato in grado, con i propri addetti, di triplicare le pratiche relative alla gestione dei crediti di imposta, affiancando questa crescita a quella degli utenti (oltre 300 nuovi contratti). È anche il caso dello Sportello Casa (da poco evoluto nell’Ufficio Edilizia e Impianti), capace di fungere da punto di riferimento per tante aziende e numerosi cittadini, all’interno di un quadro normativo complesso e confuso”.

Un passaggio è stato dedicato anche al progetto Confartigianato Network, una vetrina virtuale in grado di produrre effetti molto concreti mettendo in relazione gli imprenditori.

Quindi spazio alle presentazioni dei rendiconti dell’Associazione, con la successiva votazione che ha concluso l’Assemblea privata aprendo la strada alla parte pubblica dell’appuntamento.