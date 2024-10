Confindustria Lecco e Sondrio: i Giovani Imprenditori in visita da Ghelfi Ondulati

Ghelfi Ondulati si distingue come un’eccellenza italiana nel settore degli imballaggi in cartone ondulato

Goretti: “È stata una grande soddisfazione organizzare la mia prima visita da Presidente del Gruppo in un’azienda del nostro territorio, che rappresenta un’eccellenza a livello nazionale e oltre”

BUGLIO IN MONTE (SO) – L’azienda Ghelfi Ondulati, situata a Buglio in Monte (SO) e riconosciuta come uno dei principali attori nel settore degli imballaggi in cartone ondulato sia in Italia che in Europa, ha recentemente accolto la visita del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, insieme al Gruppo Giovani Imprenditori di Assografici.

Questo incontro ha rappresentato un’opportunità di confronto e networking, evidenziando l’impegno dell’azienda nella promozione dell’innovazione e della sostenibilità nel settore.

Per i Giovani Imprenditori di Lecco e Sondrio, questa visita ha segnato la prima uscita ufficiale della nuova presidenza, guidata da Alessandro Goretti, dopo l’Assemblea di settembre. Allo stesso tempo, per i colleghi di Assografici, sotto la guida di Gregorio Gilardi, si è trattato della prima iniziativa dopo la recente ricostituzione del Gruppo.

Grazie all’ospitalità dell’imprenditore Giuseppe Ghelfi, che ha reso possibile l’evento, la giornata è stata caratterizzata da scambi proficui e collaborazione. Ha offerto a numerosi Giovani Imprenditori l’opportunità di conoscere da vicino un’azienda altamente innovativa, che ha fatto della qualità e della sostenibilità i pilastri della sua attività.

Il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, Alessandro Goretti, dichiara: “È stata una grande soddisfazione organizzare la mia prima visita da Presidente del Gruppo in un’azienda del nostro territorio, che rappresenta un’eccellenza a livello nazionale e oltre. Inoltre, ritengo significativo condividere questa giornata con i colleghi di Assografici”.

“Abbiamo avuto l’opportunità di scoprire da vicino un’azienda altamente organizzata, impegnata nella sostenibilità e nell’applicazione pragmatica dell’innovazione. Hanno ottimizzato l’impianto attraverso revamping e l’installazione di nuovi macchinari all’avanguardia, facendoci riflettere sull’importanza dei brevetti. Desidero ringraziare di cuore Giuseppe Ghelfi, Gregorio Gilardi e tutti i giovani imprenditori che hanno partecipato con entusiasmo a questa giornata” afferma Alessandro Goretti.

“Desidero esprimere la mia gratitudine all’azienda che ci ha ospitati e ai colleghi di Lecco e Sondrio. Siamo molto felici di aver condiviso con loro la nostra prima iniziativa nel contesto della ripartenza del Gruppo Giovani Imprenditori, un progetto che intendiamo rilanciare a livello nazionale – sottolinea il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assografici, Gregorio Gilardi – Spero che lo sviluppo delle attività del Gruppo possa beneficiare del contributo dei giovani del nostro settore, presenti in questo e in altri territori, pieni di energia e pronti a credere nel futuro”.

L’imprenditore Giuseppe Ghelfi, presidente della Categoria Merceologica Carta, Grafica e Editoria, che ha co-organizzato la giornata, conclude: “Crediamo fermamente nell’importanza del confronto e delle sinergie tra imprenditori, che sono fondamentali per la crescita del sistema produttivo. Dovremmo sempre più cercare di collaborare a vari livelli tra le aziende del territorio, anche grazie alle nostre Associazioni, per preservare l’enorme patrimonio che le aziende familiari rappresentano per il Paese”.