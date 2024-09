EnergEtica: il 13 settembre i giovani imprenditori di Lecco e Sondrio in assemblea

Si rinnova l’appuntamento annuale del GGI che come da tradizione si tiene a Varenna

Un panel ricco di importanti ospiti per ragionare attorno a temi di grande attualità

VARENNA – Villa Monastero di Varenna ospita come da tradizione l’Assemblea annuale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, organizzata con i Giovani Imprenditori di Confindustria Como.

Nel corso dell’incontro del 13 settembre, che per il 2024 ha come filo conduttore il titolo EnergEtica, numerosi ospiti e imprenditori, a partire dalle ore 16, proporranno le loro riflessioni attorno ai temi dell’energia e dell’etica, in relazione soprattutto al mondo produttivo ma anche nella prospettiva di uno sguardo più ampio.

Ad aprire i lavori il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, Alessandro Goretti, recentemente eletto alla guida del Gruppo. L’evento, organizzato con il supporto di Bper Banca Private Cesare Ponti e di KPMG assieme ad altri partner, promette di essere ancora una volta occasione preziosa di approfondimento e di networking.