I costi di gestione nella ristorazione: il 28 ottobre al via il corso

La proposta del Cat Unione Lecco, iscrizioni entro il 21 ottobre

Il corso sarà rimborsato al 50% per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali

LECCO – Dopo i buoni risultati estivi, si avvicinano mesi importanti per il mondo della ristorazione. E per gettare le basi di una crescita (o di un consolidamento) – alla luce delle incertezze che continuano a esserci, in primis per le conseguenze derivate dall’emergenza Covid – è fondamentale effettuare un’attenta e approfondita analisi dei costi di gestione. Perché con un quadro più chiaro delle diverse spese da affrontare e del budget a disposizione si può programmare al meglio la propria attività per andare ad aumentarne non solo le entrate ma anche i profitti. Per questo il Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, ha deciso di organizzare il corso “I costi di gestione nella ristorazione” di 15 ore complessive dedicato a titolari e responsabili di ristoranti e bar (con tavola calda).

Diversi gli argomenti che verranno affrontati durante il percorso formativo, in programma il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 (il 28 ottobre e il 4-11-18 e 25 novembre): i sistemi di controllo e il ruolo del menù nella formazione del costo; il ciclo della ristorazione: acquisti, ricezione, stoccaggio e conservazione, produzione e vendita; definizione e tipologia dei costi; il punto di pareggio; gli indici operativi dei costi: Food & Beverage cost; le altre componenti di costo: il personale, i costi diretti e indiretti di gestione; elementi di marketing; come costruire i prezzi; composizione dei ricavi: numero dei coperti, scontrino medio, margine di contribuzione unitario…; il budget; gli indici operativi di base.

Le iscrizioni al corso – rimborsato al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti BIlaterali del Terziario e del Turismo – vanno effettuate entro giovedì 21 ottobre. Per informazioni contattare Confcommercio Lecco: Ufficio Formazione – tel. 0341/356911 – formazione@ascom.lecco.it.