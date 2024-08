Inflazione, Lecco è la città più cara della Lombardia

La nostra città si colloca al 14° posto in tutta Italia

+1,6% l’inflazione con un rincaro annuo per famiglia media di 420 euro

LECCO – L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’inflazione di luglio, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la top ten delle città più care d’Italia in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluogo di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti ma di tutte le città monitorate dall’Istat.

In testa alla top ten delle città più care d’Italia c’è Siena che, con l’inflazione più alta, +2,6%, registra anche la maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 663 euro a famiglia.

Lecco è al 14° posto nella classifica italiana e al 1° posto delle città più care in Lombardia. 1,6% l’inflazione annua registrata a luglio con un rincaro annuo per famiglia media di 420 euro. Dietro la nostra città, Como, con l’inflazione all’1,5% e un rincaro annuo per famiglia media di 419 euro, seguita da Milano al terzo posto (inflazione +1,4% e rincaro annuo di 400 euro).

Di seguito la tabella della Lombardia:

Nella graduatoria delle città più virtuose d’Italia, nessuna città è in deflazione. Al 1° posto ancora una volta Biella, che però segna una variazione dei prezzi nulla su luglio 2023, mentre a giugno era -0,4%. Medaglia d’argento per Campobasso (+0,3%, +62 euro), seguita da Caserta (+0,4%, +86 euro). Bene anche Ancona e Pavia, rispettivamente quarta e quinta.