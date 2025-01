La Camera di Commercio presenta la Rete Lariana per la transizione sostenibile

Un’importante occasione per conoscere i progressi e le iniziative della Rete Lariana

“Sul territorio ci sono già tante buone pratiche, occorre farle emergere”

LECCO – La Camera di Commercio Como-Lecco ha presentato ufficialmente la Rete Lariana per la transizione sostenibile, costituita dalle imprese e dagli stakeholder del territorio con l’obiettivo di rafforzare le collaborazioni per progetti di sostenibilità nel territorio transfrontaliero, con piani di azioni e interventi annuali.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 gennaio, sono stati presentati il percorso che ha portato alla costituzione della Rete, i risultati già raggiunti e gli obiettivi futuri. Soddisfatto del progetto il presidente Ezio Vergani che ha aperto i lavori con un saluto: “Si tratta del primo progetto interamente finanziato dalla Camera di Commercio Como-Lecco – ha detto – lo abbiamo sostenuto sin dall’inizio per il senso di comunità che lo ha animato e che spero vivamente continui anche in futuro. La sostenibilità sta diventando un fattore di competitività per le nostre imprese e, per essere sostenibili, dobbiamo essere capaci di lavorare insieme”.

Durante la tavola rotonda ‘Fare rete’, sono stati presentati i risultati raggiunti, le buone pratiche emerse e i progetti pilota selezionati per il futuro ed è stata presentata una nuova fase di sviluppo della rete, con l’obiettivo di consolidare la partecipazione attiva, lo scambio di esperienze e la definizione di obiettivi comuni. Imprese, enti, associazioni e organizzazioni del territorio sono state invitate a partecipare con l’obiettivo di raccogliere proposte concrete per migliorare la sostenibilità del territorio.

“Le imprese possono essere sostenibili da sole?” la domanda da cui è partita la riflessione, a cui ha cercato di rispondere Caterina Carletti, consulente sostenibilità della Camera di Commercio Como-Lecco. “Lavorare insieme conviene perché nel contesto complesso che stiamo vivendo ci sono sfide che richiedono risorse che solo in gruppo possono essere messe a disposizione. Quando parlo di sostenibilità alle imprese mi è capitato di sentire rispondere “Ma noi non abbiamo tempo”: è come una persona che corre, può non bere, ma ad un certo punto si fermerà perché non riuscirà ad andare avanti”.

La sostenibilità servirà per essere competitivi nel lungo termine, ma cosa vuol dire per il nostro territorio? “E’ la definizione di un percorso che parte dal riconoscimento dell’identità – ha spiegato Carletti – il nostro territorio ha un’identità forte e completa: c’è la bellezza ambientale, una storia industriale forte, un sistema associativo ben strutturato e un’offerta formativa anche professionale completa. E’ come una cucina con tutti gli ingredienti, si tratta di creare la ricetta ora. La Camera di Commercio, in questo contesto, metterà a disposizione un tavolo dove mettere a frutto le competenze, che ci sono, lo dicono i rapporti di sostenibilità che abbiamo analizzato: c’è tanto, dobbiamo farlo emergere”.

All’interno della nuova iniziativa, come spiegato, con il coordinamento metodologico di FOCUS LAB, é stata realizzata una roadmap di alcuni workshops a tappe. Durante i tre workshop si è lavorato sui fattori ESG (Environment, Social, Governance), ovvero ambientali, sociali e di governance, sono un nuovo approccio di riferimento per integrare obiettivi di sviluppo sostenibile nelle strategie di imprese, per prevenire e ridurre rischi e impatti negativi, e creare invece valore e impatti positivi trasversali. Durante il primo workshop sono state realizzate un’analisi SWOT multistakeholder e un action plan, nel secondo workshop sono state presentate Buone Pratiche ESG e si è approfondito la tematica per azioni di Sostenibilità. mentre nel terzo workshop sono stati selezionati dei progetti pilota per la Rete Lariana per la transizione sostenibile.

Dai tavoli di lavoro svolti nei mesi scorsi sono emerse decine di buone pratiche, 60 opportunità di cambiamento e innovazione sostenibile, 30 obiettivi e 70 proposte green, sociale e di governance. L’invito alle imprese è quello di partecipare alla Rete, anche solo per raccontare la propria esperienza. I lavori prevedono l’avvio di “Cantieri” su specifici temi co-partecipati dagli stakeholder interessati che, sotto il coordinamento della Camera di Commercio, condivideranno risorse umane ed economiche per la realizzazione di progetti pilota a favore della sostenibilità ambientale e sociale del territorio e delle imprese lariane.

Alla tavola rotonda hanno partecipato, moderati da Antonella Tagliabue, anche il direttore di Espansione Tv Andrea Bambace, la dirigente scolastica dell’ICS Como Lago Giuseppina Porro.