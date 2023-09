Lecco. L’INPS compie 125 anni e festeggia coi giovani

Scuola, lavoro e previdenza le parole chiave di giornata

Tre scuole lecchesi hanno preso parte alla tavola rotonda con le istituzioni, ponendo quesiti e domande

LECCO – Scuola, lavoro, previdenza: questi i temi toccati oggi durante l’evento celebrativo dei 125 anni dell’INPS, svoltosi a Lecco e dedicato ai giovani studenti del territorio.

A prendere per primi parola nell’Auditorium della CCIAA di Como-Lecco Elio Rivezzi, direttore regionale INPS Lombardia, cui sono seguiti i saluti istituzionali di Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio, Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco e Sergio Pomponio, prefetto di Lecco.

Adamo Castelnuovo, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Lecco, ha poi presentato i contenuti dell’Accordo di collaborazione per il collegamento del sistema formativo con le Istituzioni del Welfare rinnovato a luglio, tra l’INPS, INAIL, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, l’ITL, la Consigliera di Parità e l’Ufficio Scolastico provinciale di Lecco con l’obiettivo di migliorare l’offerta formativa nelle scuole, attraverso la progettazione di momenti di confronto, utili a delineare gli scenari futuri, tra le nuove generazioni e le istituzioni pubbliche del welfare.

In tema di Welfare per i giovani sono intervenute Margherita Corvaglia, dirigente Area Ammortizzatori sociali, inclusione sociale, invalidità civile, credito e welfare INPS Lombardia e Paola D’Amicis, responsabile Team Credito e Welfare INPS Lombardia che hanno illustrato le iniziative dell’Istituto dedicate agli studenti.

Per l’occasione, è stata organizzata una Tavola rotonda dal titolo “La scuola, il lavoro e la previdenza”, in cui sono intervenuti: Alessandro Simonetta, direttore provinciale INPS di Lecco, che ha offerto una panoramica sul sistema previdenziale e di protezione sociale dell’ente e presentato gli esiti di un questionario sulle istituzioni del welfare, rivolto agli studenti partecipanti all’evento, per introdurli alle tematiche dell’iniziativa; Adamo Castelnuovo, dirigente Ufficio Scolastico Territoriale Lecco, che ha approfondito la stretta relazione intercorrente tra il mondo della scuola e il lavoro; Matteo Dell’Era, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecco, che si è soffermato sui temi del funzionamento del mercato del lavoro, dell’orientamento e del welfare nei luoghi di lavoro; Francesco Capozio, direttore Sede Inail Como-Lecco-Sondrio, che ha parlato di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli investimenti nel campo del patrimonio edilizio-scolastico dell’INAIL; Marianna Ciambrone, consigliera di parità di Lecco e Monica Rosano, presidente del Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Lecco, che hanno affrontato i temi della parità di genere e delle iniziative che coinvolgeranno le scuole nel loro campo di attività.

Hanno partecipato attivamente al confronto anche rappresentanti degli studenti delle scuole partecipanti (Istituto Parini, Fiocchi e Maria Ausiliatrice di Lecco) con quesiti, riflessioni e curiosità generate dai temi affrontati, evidenziando un vivo interesse per le iniziative proposte, in quanto occasioni di incontro diretto e partecipato con le istituzioni pubbliche.