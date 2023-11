Lecco Skills Training Lab, un’opportunità concreta per trovare lavoro

Presentata la terza edizione del corso gratuito di riqualificazione professionale nel settore meccanico

Tante esperienze positive: il 79% dei partecipanti ha completato il percorso formativo con la firma di un contratto di lavoro

LECCO – Dal prossimo dicembre inizieranno le lezioni della terza edizione del progetto “Lecco Skills Training Lab – Formarsi per ripartire”, che si concretizzerà in un altro corso dedicato a “Lavorazioni Meccaniche e Utensileria” e il cui capofila sarà Api Lecco Sondrio.

Nel pomeriggio di giovedì presso l’Istituto Fiocchi di Lecco (sede del corso assieme al Cfp Aldo Moro di Valmadrera) si è svolto l’open day con la testimonianza di alcuni “ex alunni” il cui percorso si è concluso positivamente con la firma di un “preziosissimo” contratto di lavoro. Requisiti di accesso: il corso si rivolge a disoccupati tra i 18 e i 55 anni in possesso della licenza media o titolo di studio certificato conseguito nel proprio paese di origine, certificazione di lingua italiana almeno di livello A2, residenza in provincia di Lecco.

Capofila del progetto, in questa terza edizione, Api Lecco Sondrio, con il supporto e la collaborazione di Camera di Commercio Como-Lecco, ente promotore e principale finanziatore dell’iniziativa, Provincia di Lecco, Ufficio scolastico per la Lombardia (Lecco), Compagnia delle Opere Lecco Sondrio, Istituto Fiocchi, CPIA Lecco “De Andrè”, Fondazione Parmigiani-CFP Aldo Moro, Confindustria Lecco e Confartigianato Imprese Lecco.

Dopo il successo della seconda edizione, il 79% dei partecipanti ha infatti completato il percorso formativo con la firma di un contratto di lavoro, in tanti hanno partecipato all’open day della terza edizione, a testimonianza dell’efficacia della proposta, strutturata in un livello base (287 ore) e in un livello avanzato (110 ore). In totale il corso è articolato in 397 ore di lezioni d’aula e di laboratorio, ai quali si aggiungono due mesi di tirocinio formativo presso aziende metalmeccaniche del territorio lecchese, con rilascio finale di attestati di frequenza.

Soddisfatto il consigliere provinciale delegato all’Istruzione, Formazione professionale e Centro impiego Carlo Malugani: “Sosteniamo questo importante progetto perché, come amministrazione provinciale, è per noi fondamentale mettere al centro le persone. In questo caso stiamo parlando di un’esperienza che ha già dato grossi risultati perché questo corso di formazione ha già consentito a tante persone di trovare un impiego dando contemporaneamente una risposta alle richieste delle aziende del territorio. Un plauso a tutti i partner del progetto e ai partecipanti, che credono in questa opportunità. La Provincia di Lecco continuerà a cofinanziare questi progetti formativi territoriali, che sono diventati buone prassi da replicare in altri territori”.

Stefania Beretta, responsabile formazione e scuola Api Lecco Sondrio, ha spiegato ai futuri corsisti le principali finalità: “Una formazione tecnica teorica e pratica finalizzata ad aumentare l’occupabilità dei partecipanti. E’ importante sottolineare come al termine del percorso, dopo il tirocinio di 2 mesi in azienda, si ha una forte percentuale di conferme con la firma di contratti di lavoro nelle aziende stesse. Ogni partecipante sarà anche seguito da un tutor”.

I professori Antonio Papalia, docente I.I.S. P.A. Fiocchi e Armando Turrisi, formatore C.F.P. Aldo Moro, hanno parlato con grande entusiasmo dei corsi precedenti, anche sotto il profilo delle esperienze umane: “Al di là degli aspetti tecnici formativi, i partecipanti possono contare su un tutoraggio in itinere per dare importanza a tutte le esigenze della persona e questo è un valore aggiunto non da poco. Gli obiettivi principali sono due: formare e riqualificare le persone; mettere a disposizione delle aziende del territorio personale qualificato. Per quanto riguarda lo stage, ogni persona verrà abbinata con attenzione a una azienda del territorio che ha già manifestato un’esigenza di assunzione. Si valuteranno attitudini, comune di residenza, ma poi se lo stage va bene è molto probabile che scatti il contratto di lavoro. L’altra sottolineatura è che il settore metalmeccanico del territorio è vasto e offre opportunità concrete anche alle donne”.

Luigi Pescosolido titolare dell’azienda Rapitech è stato molto chiaro con tutti i presenti: “Si tratta di un corso che permette di aumentare professionalità, cultura e occupabilità. E’ un’opportunità che va sfruttata al meglio, perciò è richiesto impegno. Chi non ha voglia di fare e non ha voglia di impegnarsi lasci subito perdere, non è il corso che fa per voi, lasciate spazio a qualcun altro”.

Prima della visita ai laboratori, l’open day si è concluso con tre interessantissime testimonianze di ex partecipanti che hanno trovato lavoro. Storie di vita molto differenti che si sono concluse tutte con una grossa opportunità, un’opportunità importante nata grazie alla rete di Lecco Skills Training Lab.