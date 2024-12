Marco Listorti vicepresidente della Categoria Merceologica, Metalmeccanica e Meccatronica

Direttore dello stabilimento Baker Hughes di Talamona

Affianca nel Consiglio Direttivo il Presidente della Categoria Merceologica Giacomo Riva

LECCO – Il Consiglio Direttivo della Categoria Merceologica Metalmeccanica e Meccatronica – che ha aggiornato la sua denominazione precedente di Categoria Merceologica “Metalmeccanico” – di Confindustria Lecco e Sondrio ha eletto Marco Listorti, Direttore dello stabilimento Baker Hughes di Talamona, alla Vicepresidenza della Categoria. Marco Listorti affianca quindi ora il Presidente Giacomo Riva, con gli altri membri del Consiglio in carica.

“Ringrazio il Consiglio Direttivo della Categoria Merceologica Metalmeccanica e Meccatronica per la fiducia che ha riposto in me. Sono onorato di entrare a far parte della squadra in questo momento di grandi sfide per il settore metalmeccanico e meccatronico. Porterò avanti i valori che contraddistinguono la nostra cultura aziendale, partendo dalla sostenibilità, un tema che offre grandi potenzialità in particolare per il nostro territorio e su cui stiamo lavorando approfonditamente anche in un tavolo tecnico dedicato. Credo fermamente che investendo nelle competenze e nei talenti, potenziando la nostra connessione con il mondo della scuola e dell’università nel territorio, e promuovendo una cultura di diversità e inclusione, possiamo trasformare le sfide davanti a noi in grandi opportunità” commenta Marco Listorti.

“Sono certo che il nuovo Vicepresidente, come tutti i componenti del Consiglio, saprà portare un contributo significativo alla nostra attività e di questo lo ringrazio sin da ora. La congiuntura attuale non è certo priva di complicazioni e non è per nulla scontato poter contare sulla disponibilità di chi sceglie di impegnarsi in Associazione” evidenzia il Presidente della Categoria, Giacomo Riva.