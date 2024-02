Novità, competenza, innovazione, affari: Fornitore Offresi dal 15 al 17 febbraio

15^ edizione del salone internazionale della subfornitura meccanica

In esposizione 340 imprese altamente specializzate nelle lavorazioni

LECCO – In esposizione 340 imprese altamente specializzate nelle lavorazioni, nei processi, nella produzione e distribuzione per la filiera meccanica. Migliaia di incontri business con operatori qualificati e decision maker del comparto manifatturiero. Da giovedì 15 a sabato 17 febbraio a Lariofiere di Erba è in programma Fornitore Offresi, 15^ edizione del salone internazionale della subfornitura meccanica.

Tre giorni di incontri dove le imprese subfornitrici del settore meccanico promuovono le proprie capacità e allacciano nuovi rapporti d’affari. Un’occasione per diffondere le competenze di un settore forte anche di sinergie tra imprese diverse e complementari. Un evento innovativo e d’affari in cui aziende italiane ed estere, alla ricerca di competenze d’eccellenza nel campo delle lavorazioni meccaniche, hanno l’opportunità di conoscere imprese subfornitrici, che all’elevata capacità tecnica, uniscono versatilità e flessibilità verso le esigenze del cliente; un eccellente patrimonio di competenze, di “saper fare” riconosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.

Tra i vari appuntamenti la presentazione del progetto ”La città del ferro”, una proposta a stampo storico-iconografico sulla cultura del lavoro e sulla tradizione metallurgica lecchese. Venerdì 16 febbraio, ore 11 nella Sala Porro, si svolgerà il momento di riflessione e di dibattito sull’impatto del settore meccanico per l’economia e la cultura del territorio. La presentazione vedrà il coinvolgimento dell’esperta Barbara Cattaneo, consulente scientifica delle Gallerie d’arte del Sistema Museale Urbano Lecchese – Archeologa industriale, e di Momo Frigerio, socio di Trafilerie di San Giovanni a Lecco. Per l’occasione sarà possibile visitare l’esposizione delle opere del noto artista Alessandro Papetti dal titolo ”Interni di fabbrica”.

Inoltre la Camera di Commercio di Como-Lecco organizza un’azione di incoming buyer durante Fornitore Offresi, in collaborazione con le Camere di Commercio Italiana Tedesca (ITKAM) e Svizzera (CCIS). Durante le giornate della manifestazione, gli espositori avranno la possibilità di partecipare a incontri B2B presso la Buyers Lounge in Sala Lario, dove saranno presenti buyer esteri provenienti soprattutto dai mercati di lingua tedesca, tra cui Germania, Austria e Svizzera. Questi incontri non solo permetteranno di stabilire nuovi contatti commerciali, ma anche di consolidare le relazioni esistenti e di accrescere le opportunità di business.

La partecipazione della Camera di Commercio alla fiera è garantita dalla sua azienda speciale Lario Sviluppo Impresa, e durante l’evento saranno presentati servizi, progetti e attività a supporto delle imprese realizzati dal Sistema camerale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Internazionalizzazione inviando una mail a: internazionalizzazione@comolecco.camcom.it.

Informazioni sul salone all’indirizzo www.fornitoreoffresi.com.