PMI Day 2024: gli studenti delle scuole medie incontrano il mondo delle imprese

Un ponte tra scuola e impresa per costruire il futuro delle nuove generazioni

LECCO – La quindicesima edizione di PMI Day, l’iniziativa nazionale di Confindustria promossa dalla Piccola Industria di Confindustria Lecco e Sondrio in collaborazione con il Gruppo Scuola dell’Associazione, si è svolta venerdì 22 novembre. L’evento ha avuto l’obiettivo di mettere in connessione il mondo della scuola con quello produttivo, promuovendo la cultura d’impresa.

Nella giornata di venerdì 22 novembre, gli alunni delle scuole medie hanno fatto visita alle aziende associate in occasione dell’iniziativa nazionale declinata sul territorio dalla Piccola Industria con il Gruppo Scuola.

Le 21 aziende associate al progetto, suddivise tra la provincia di Lecco e quella di Sondrio, hanno aperto le porte a circa 800 studenti delle classi seconda e terza media, provenienti da 15 istituti scolastici, accompagnati dai loro docenti.

Le aziende coinvolte includono: per la provincia di Lecco, A.A.G. Stucchi, Agomir, Cama, Cameron Italy, Fomas, Gitalia Jacquard, Icma, Kong, Omet, Piloni, Rxpack e Wagner; per la provincia di Sondrio, Baker Hughes – Insediamento di Talamona, Bieffe Medital – Gruppo Baxter, Bonazzi Grafica, Funivia Al Bernina F.A.B., Latteria Sociale Valtellina, Legnotech, Penz, Sanpellegrino – Stabilimento Levissima e Vis.

L’iniziativa ha offerto agli studenti un’opportunità di esplorare il mondo dell’impresa, con un racconto pensato su misura per i giovani ospiti. Sono stati guidati in un viaggio alla scoperta dei luoghi di lavoro, dei processi produttivi, delle tecnologie utilizzate e dei prodotti realizzati dalle aziende del territorio.

L’iniziativa ha ricevuto il supporto economico dalla Camera di Commercio di Sondrio, grazie al protocollo di collaborazione tra l’Ente camerale e le Associazioni di categoria, finalizzato a favorire l’incontro e il dialogo tra il mondo della scuola e quello delle imprese.

Il tema centrale della nuova edizione del PMI Day a livello nazionale è “costruire”, inteso non solo come costruire ponti tra scuola e impresa, ma anche come creare insieme nuove competenze per affrontare il cambiamento, valorizzando l’innovazione e le eccellenze del “saper fare” che contraddistinguono le PMI italiane.

La giornata di venerdì 22 novembre è stata preceduta dagli incontri preparatori, che hanno visto i rappresentanti delle aziende incontrare gli studenti direttamente nelle loro aule, offrendo un primo contatto con il mondo produttivo.

Il Presidente della Piccola Industria di Confindustria Lecco e Sondrio, Gian Luca Bonazzi, commenta: “Voglio innanzitutto fare i complimenti alle studentesse e agli studenti che hanno preso parte all’iniziativa, per il grande interesse che hanno dimostrato. Siamo contenti di avere raggiunto il traguardo della quindicesima edizione e apprezziamo davvero la possibilità di questi momenti di scambio con le nuove generazioni, alle quali desideriamo far percepire i valori del sistema imprenditoriale e le opportunità che le aziende offrono, sperando che in futuro questi giovani abbiano il desiderio di partecipare allo sviluppo delle nostre attività”.

Infine, la Responsabile del Gruppo Scuola di Confindustria Lecco e Sondrio, Federica Russo, conclude: “Attrarre nuovi talenti e competenze è un aspetto cruciale per le aziende che lamentano gravi difficoltà in questo senso, evidenziando l’esistenza di un divario significativo fra domanda e offerta di lavoro. Per contribuire a ridurlo, le iniziative come il PMI Day, che favoriscono il processo di osmosi fra scuola e impresa, hanno un particolare valore”.