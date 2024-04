Rilevazione prezzi mercato immobiliare, Fimaa Lecco presenta il listino 2024

Appuntamento in programma mercoledì 17 aprile in Confcommercio Lecco

“E’ importante offrire ai professionisti del settore uno strumento di lavoro utile e prezioso”

LECCO – Verrà presentata mercoledì prossimo 17 aprile l’edizione 2024 della “Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare Lecco e Provincia”, realizzata da Fimaa Lecco. L’evento è in calendario per le ore 14, presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4, sede di Confcommercio Lecco.

“Si tratta per noi di un appuntamento importante, che ci consente di fare il punto della situazione e di offrire ai professionisti del settore uno strumento di lavoro utile e prezioso – spiega il presidente Fimaa Lecco, Matteo Zambaldo -. Prima di “andare alla scoperta” dell’andamento del mercato immobiliare nel 2023, che si è confermato su buoni livelli con un riscontro sostanzialmente positivo anche se in ribasso rispetto all’anno precedente, avremo modo di ascoltare le parole del presidente nazionale Taverna sull’impatto della Direttiva europea green e del consulente legale di Fimaa Italia Mammani sul tema della conformità edilizia, oltre a quelle del direttore commerciale di Facile.it sulla scelta del mutuo. Ringrazio fin da ora i relatori e tutti i partner che hanno reso possibile la realizzazione della “Rilevazione Prezzi” e del convegno del 17 aprile”.

Il programma prevede i saluti da parte del presidente Fimaa Lecco, Matteo Zambaldo. A seguire interverrà il presidente nazionale Fimaa, Santino Taverna, che approfondirà il tema “Direttiva europea green: impatto sul mercato immobiliare”. Quindi prenderà la parola il consulente legale Fimaa Italia, Daniele Mammani, che avrà il compito di affrontare l’argomento “Conformità edilizia nelle compravendite immobiliari: la responsabilità del mediatore”. Sarà poi la volta del direttore commerciale di Facile.it, Gianluca Quesitonio, portare il suo contributo sul tema “Accompagnare il cliente alla scelta del mutuo”.

Al termine degli interventi ci sarà la presentazione, da parte della Commissione Listino Fimaa Lecco, dell’edizione 2024 della “Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare Lecco e Provincia” realizzata, in collaborazione con Fiaip Lecco e con la partnership di Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco e Ordine degli Ingegneri Lecco, con il patrocinio e il contributo di Alpl, il patrocinio della Camera di Commercio Como-Lecco e la sponsorizzazione di Ente Mutuo Regionale, Facile.it, Gestim, Abitare Brambilla, Ram e Securemme.