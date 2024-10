Settore estetico e degli acconciatori, prosegue la campagna contro l’abusivismo

La legalità è una questione di testa e si difende anche con le unghie

A Bosisio Parini, cittadini e imprese sono invitati a partecipare a una serata informativa

BOSISIO PARINI – L’Amministrazione Comunale di Bosisio Parini invita cittadini e imprese a partecipare a una serata informativa dedicata alla campagna contro l’abusivismo nel settore estetico e degli acconciatori. L’evento ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità e fornire informazioni utili ai professionisti del settore sull’importanza di contrastare l’abusivismo, un fenomeno che rappresenta una minaccia sia per la salute pubblica che per la concorrenza leale.

Parteciperanno:

Confartigianato Imprese Lecco

Presidente Confartigianto Imprese Lecco – Ilaria Bonacina

Segretario Generale Confartigianato Imprese Lecco – Matilde Petracca,

Presidente settore Benessere – Dante Proserpio

Referente settore Estetica – Roberta Ruggiu

Presidente Cna Area Lecco – Giovanna Picariello

Presidente Cna Benessere, settore Estetica – Maria Cristina Meroni

Presidente Acconciatori Cna – Massimo Trocchia.

Capitano Marco Cordeddu

Capitano Marco Cordeddu Dermatologa Ester D’Amore

“Vi aspettiamo numerosi per discutere insieme di questo tema rilevante per la nostra sicurezza e per garantire un mercato più equo. Appuntamento lunedì 7 ottobre alle ore 20.45, presso la sala del Centro Studi di Bosisio Parini Via Appiani 10“.