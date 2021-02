I due poli del successo in risposta alla pandemia

Risultato soddisfacente grazie alla tenuta dell’export e alla rilevanza della digitalizzazione

GARLATE – Con più di 80 anni di storia alle spalle, Carlo Salvi, la branch italiana del gruppo svizzero Hatebur, non si lascia intimidire dalla pandemia da Covid-19. Al contrario, in seguito alle chiusure governative imposte nella prima parte dell’anno, si è attrezzata al meglio per impedire ulteriori contraccolpi. Ad oggi, la solidità aziendale rimane immutata, il Covid-19, infatti, non ha intaccato il profilo di business della società.

Carlo Salvi è una realtà ormai storica per il distretto altamente industrializzato del Lecchese. Da più di 80 anni a Garlate sorge la sede produttiva e operativa dell’azienda che accoglie un centinaio dipendenti. Nell’anno della pandemia la società ha reagito con forza dimostrando di essere un partner di fiducia. Per garantire il rispetto degli impegni con i clienti in tutto il mondo, la società ha rafforzato il service e investito nella digitalizzazione di tutti i processi: la spedizione delle stampatrici, infatti, viene seguita dal relativo collaudo da remoto. Il volume d’affari estero ha una grande rilevanza per Carlo Salvi e si attesta intorno al 90% del fatturato. Grazie al grande impegno che tutto il team di Carlo Salvi ha dimostrato e all’attenta gestione delle procedure di contenimento del contagio, ad oggi si può dire che Carlo Salvi è una “realtà sicura”.

“È stata per noi una decisione immediata quella di applicare tutte le barriere possibili per fronteggiare Covid-19. Aver investito ieri questi fondi, oggi ci ha ripagato. Grazie a tutte le strutture di protezione messe in campo, da quelle fisiche, alla sanificazione costante degli ambienti di lavoro, oggi possiamo proseguire in modo pressoché normale le attività operative aziendali e possiamo definirci come una realtà sicura”, commenta Germano Pandiani, Chief Operating Officer di Carlo Salvi. È con questo spirito che la storica realtà di Garlate prosegue nel coinvolgimento attivo di tutta la struttura al fine di promuovere la diffusione di una vera e propria cultura della sicurezza sul lavoro, dimostrando ancora una volta di essere perfettamente consapevole del ruolo fondamentale che il patrimonio umano riveste nel successo di un’organizzazione.

“Questo sarà possibile solo portando avanti una campagna di recuiting mirata e propositiva. Stiamo investendo nella ricerca di personale con profili altamente specializzati da inserire a vari livelli, soprattutto organizzativo, gestionale e di engineering. Tutto questo avviene con l’obiettivo di anticipare le richieste del cliente. Le necessità e, di conseguenza, le richieste effettuate sono sempre più specifiche, quindi, avere a disposizione la risposta prima ancora che venga formulata la domanda è una nostra prerogativa. È da questo che deriva costante necessità di nuovi investimenti nella Ricerca & Sviluppo e nel capitale umano dell’azienda”, commenta Marco Pizzi, Chief Commercial Officer.

Carlo Salvi è una realtà italiana riconosciuta a livello mondiale nel campo della produzione di fasteners e di stampatrici orizzontali e linee per lo stampaggio a freddo e a caldo del filo metallico e titanio. Il mercato B2B al quale fa riferimento varia dall’aeronautica all’automotive, dall’elettronica all’industria del bianco. L’azienda, branca italiana del gruppo Hatebur, prende il nome dal suo fondatore ed è guidata da Marco Pizzi, Chief Commercial Officer, e Germano Pandiani, Chief Operating Officer. L’innovazione e l’alta digitalizzazione della produzione sono uno dei punti chiave della strategia indicata da Pizzi e Pandiani. Gli obiettivi di sviluppo decisi per il 2021 seguono perfettamente questa logica: migliorare la qualità del prodotto e trovare nuove soluzioni tecnologiche, ampliando l’organico con profili altamente specializzati e investendo nella digitalisation e non solo.