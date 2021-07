Silea, il consuntivo 2020 si chiude con un utile di 1 milione e 500mila euro

Il valore della produzione consolidato si attesta su 47,3 milioni di euro

Ottimale lo stato di liquidità e lo stato patrimoniale della società

VALMADRERA – Chiude con un utile di circa 1,5 milioni di euro il Consuntivo 2020 di Silea. Un risultato importante (+ 1 milione di euro rispetto al 2019), frutto di un incremento dei servizi di trattamento rifiuti (+8%) e della valorizzazione dei materiali da raccolta differenziata (+5%), nonché della vendita di energia elettrica (+27%). A fronte di questi maggiori ricavi, il costo della produzione è rimasto in linea con il 2019, nonostante gli incrementi per costi gestione COVID e di start-up della misurazione puntuale, dei quali si è fatta carico la società.

È questo il dato presentato dal Consiglio di amministrazione di Silea all’Assemblea dei Soci in occasione dell’assemblea del 29 Giugno, che l’ha approvato all’unanimità.

“Nel 2020 – ha spiegato il presidente Domenico Salvadore – si è registrata una sostanziale invarianza dei ricavi derivanti da servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana erogati ai soci, che incidono per circa il 44% del fatturato della società. La crescita dei ricavi operativi è dunque da ricondurre ad attività legate al trattamento ed al riciclo dei rifiuti, inclusa la vendita di energia elettrica”.

A livello di margini economici 2020, l’EBITDA si è attestato sul 15% (era al 13% nel 2019) e l’EBIT sul 6% (rispetto al 3% del 2019).

“La struttura patrimoniale della società – ha sottolineato ancora il presidente – è sana e solida, grazie ad un elevato livello di patrimonializzazione. Le dinamiche operative e finanziarie dell’esercizio hanno generato un incremento della liquidità per circa 853 mila di euro, portando a 22,2 milioni di euro il saldo delle disponibilità liquide, con le quali si potranno autofinanziare gli investimenti previsti nel prossimo biennio”.

La proposta del Consiglio di amministrazione, approvata dall’Assemblea, è stata quella di accantonare l’utile alle riserve patrimoniali della società.

“Sul fronte delle attività svolte nell’esercizio, – ha commentato il direttore generale, Pietro Antonio D’Alema – il 2020 è stato un anno molto intenso. La nostra società si è trovata a dover gestire l’emergenza Covid introducendo sostanziali modifiche nella sua organizzazione, a tutela dei cittadini e dei lavoratori, garantendo costantemente la regolarità delle attività ordinarie ed introducendo specifici servizi dedicati alle utenze in quarantena. Il 2020 è stato inoltre l’anno di prima applicazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR”) ARERA. Nonostante le molte incertezze applicative e le strette tempistiche richieste, in aggiunta alle difficoltà legata al Covid-19, Silea ha provveduto ad elaborare i PEF (per le componenti di propria competenza) per tutti gli 87 Comuni soci nel rispetto delle scadenze originariamente previste dall’Autorità. E i PEF 2020 elaborati da Silea sono stati tra i primi in tutta Italia ad essere approvati da ARERA”.

“Durante lo scorso anno – ha proseguito Salvadore – Silea, senza ricorrere a società di consulenza esterne ha elaborato il suo primo Piano strategico (2021-2024). Ulteriore novità è stata la costituzione, insieme ad altre 9 società pubbliche lombarde, di Green Alliance, la prima “Rete di Impresa” a livello nazionale nel settore dei servizi ambientali. Inoltre, a partire dal 1° ottobre 2020, nei sei comuni di Colle Brianza, Dolzago, Ello, La Valletta Brianza, Oggiono e Santa Maria Hoè, Silea ha avviato il nuovo modello di raccolta rifiuti con sistema di “misurazione puntuale”, basato su sacchi dotati di codice Rfid associati alla singola utenza, ottenendo ottimi riscontri in termini di incremento della percentuale di raccolta differenziata (che si è mediamente attestata intorno all’85%) e della conseguente riduzione dei rifiuti indifferenziati (-40%) avviati al termovalorizzatore. Infine, nel mese di giugno 2020, Silea ha effettuato per la prima volta una indagine sul livello di soddisfazione dei cittadini relativamente ai servizi svolti (“Customer Satisfaction”). L’indagine ha delineato un alto gradimento generale per quanto riguarda la performance di Silea. In particolare, l’Indice Generale di Soddisfazione ha registrato una media, su scala da 1 a 10, pari a 8,09”.

Nel corso del 2020 Silea ha raccolto nei comuni soci circa 162,2 mila tonnellate di rifiuti urbani, in leggero calo rispetto alle 165 mila tonnellate del 2019, riconducili sostanzialmente all’effetto pandemia. Di questi rifiuti, il 71,8% (116,6 mila t) è stato avviato a riciclo/recupero, mentre 45,6 mila t sono state avviate a recupero energetico. A fronte di circa 94 mila t di rifiuti complessivamente smaltite dal termovalorizzatore (nel 2019 erano state 83 mila), nel 2020 sono stati generati circa 81,5 milioni di kWh di energia elettrica ed immessi in rete 68 milioni di kWh, con una resa energetica migliore rispetto al passato.

Per il prossimo biennio 2021-2022, sono programmati investimenti per circa 20 milioni di euro, prevalentemente finalizzati alla realizzazione dei nuovi impianti di trattamento. Tra questi, va evidenziato il nuovo impianto che consentirà di incrementare il trattamento dei fanghi di depurazione ed il nuovo impianto di digestione anaerobica presso l’impianto di compostaggio di Annone. Relativamente alla controllata Seruso, nel corso del 2021 verranno inoltre avviate le attività di revamping dell’impianto di selezione delle plastiche, con conseguente miglioramento della produttività e della qualità dei materiali riciclabili.

A livello di Bilancio Consolidato, il Valore della produzione è stato pari a 47,3 milioni di euro, con un utile di pertinenza del Gruppo di circa 900 mila euro. Relativamente alla controllata Seruso, è stata approvata l’operazione di aumento di capitale per € 2.509.300 euro, finalizzata al revamping dell’impianto, a seguito della quale la partecipazione di Silea si è diluita dal 80,5% al 64,4%, fermo restando in ogni caso il mantenimento di maggioranza assoluta e controllo.