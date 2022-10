“Contiamo di diventare un punto di riferimento anche in Valsassina”

CREMENO – E’ stato aperto e inaugurato oggi, sabato, il nuovo negozio Ande Point a Cremeno in Valsassina, storico marchio lecchese di abbigliamento sportivo e attrezzatura da montagna.

Dopo Lecco, Morbegno (SO), Nembro (BG), Clusone (BG) e Calalzo di Cadore (BL) quello di Cremeno è il sesto Ande Point aperto dalla famiglia Anghileri.

Un’apertura salutata da un grande afflusso di clienti: “Ci aspettavamo tanta gente, anche in virtù del ponte lungo del 1° Novembre, ma sinceramente non così tanta – commenta soddisfatta Sara Anghileri – E’ la dimostrazione della bontà della scelta aziendale di tornare in Valsassina, territorio a noi caro. L’auspicio è quello di proseguire su questa strada. Insieme al marchio Ande, i nostri negozi propongono anche altre marche come la spagnola Ternua, Karpos, Kayland, Salomon e Scarpa“.

Un’inaugurazione col botto: sin dal mattino è iniziato un flusso continuo di persone, che ha fatto capolino nel nuovo negozio di Cremeno situato in via IV Novembre, poco prima del ponte della Vittoria (per chi proviene da Lecco) o viceversa, poco dopo, per chi giunge dalla Valsassina.

“Contiamo di diventare un punto di riferimento anche in Valsassina per tutti gli amanti della montagna, dell’outdoor e dello sport, ma anche per chi piace indossare abbigliamento sportivo per la sua praticità e comodità – prosegue Sara – L’aver inaugurato l’Ande Point di Cremeno in questo modo ci dà conferma che la gente ci vuole bene e noi, come abbiamo sempre fatto, cercheremo di restare al fianco dei nostri clienti con professionalità e competenza”.

Il negozio di Cremeno per il ponte del 1° Novembre resterà sempre aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Dopodiché, sarà sempre aperto con i medesimi orari tranne il lunedì mattina e il martedì tutto il giorno.