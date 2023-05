Fisio Online. Ho un menisco rotto. Devo operarmi?

RUBRICA – Avere un qualcosa di rotto non piace a nessuno. Rompere lo schermo dello smartphone può essere una scocciatura evidente. Avere un menisco del ginocchio lesionato, invece, nella maggior parte dei casi passa completamente inosservato. Per chiarire: a 40 anni di età una persona su cinque presenta almeno una fissurazione meniscale. La problematica è nella maggior parte dei casi del tutto asintomatica ed emerge solo a seguito di una risonanza magnetica.

Rinviando ad un altro articolo lo spinoso tema del trattamento dei problemi che in realtà problemi non sono e della medicina che diventa essa stessa causa di malattia, qui ci occupiamo dei (tanti) menischi che causano dolore, gonfiore o blocco articolare.

Le opzioni di trattamento sono svariate e includono esercizi, farmaci, infiltrazioni, controllo del peso, interventi chirurgici, medicina rigenerativa ma anche il dolce far niente (“wait and see” in termini tecnici) e altre folcloristiche alternative.

Negli ultimi decennisi è fatto ampio uso della chirurgia: più di 2 milioni di interventi vengono eseguiti ogni anno con un giro di affari che solo negli Stati Uniti supera i 3 bilioni di dollari (3 mila milioni). Motivazioni di carattere economico finanziario e rimborsi assicurativ i associati all’insuccesso delle terapie “passive” come infiltrazioni e terapie fisiche e all’alta aspettativa dei pazienti nei confronti del bisturi sono alla base della ampia diffusione della chirurgia artroscopica.

Nonostante linee guida e consensus di esperti che ne sconsigliano fortemente l’utilizzo ad eccezione di pochi selezionati casi. Altri studi rivelano che la chirurgia sham, ovvero un’operazione “finta”, è efficace quanto un reale intervento di meniscectomia in artroscopia.

Secondo le evidenze più recenti il trattamento chirurgico non offre vantaggi aggiuntivi rispetto a un approccio basato su educazione ed esercizio. Un approccio quest’ultimo di pari efficacia ma sicuramente meno invasivo, meno rischioso, e molto più economico. Se dunque avete un ginocchio dolente accompagnato a una diagnosi di lesione meniscale il primo consiglio è “siate ottimisti!”.

Niente scenari apocalittici; ospedale, operazione, stampelle e altre difficoltà motorie che ne conseguono non rappresentano la migliore strada da percorrere. Una corretta educazione per imparare a gestire al meglio i carichi sul ginocchio associata ad un programma di esercizio individualizzato secondo le vostre esigenze è spesso la soluzione migliore. Più economica. Più efficace.

Dr. Renzo Alessandro Raimondi

Fisioterapista, Osteopata, Master in Riabilitazione Dei Disordini Muscoloscheletrici Specialista La Clinica Del Running

LECCO, FISIORUN.IT Via Martiri di Nassirya 23

MANDELLO DEL LARIO, Studi Medici Via Dante Alighieri 35,

www.fisiorun.it

fisiorun.it@gmail.com

Tel: 0341.080813

Culvenor AG, Øiestad BE, Hart HF, et alPrevalence of knee osteoarthritis features on magnetic resonance imaging in asymptomatic uninjured adults: a systematic review and meta-analysisBritish Journal of Sports Medicine 2019;53:1268-1278.

Sihvonen R, Paavola M, Malmivaara A, et al. Arthroscopic partial meniscectomy versus sham surgery for a degenerative meniscal tear. N Engl J Med 2013;369:2515–24.

Sihvonen R, Paavola M, FIDELITY (Finnish Degenerative Meniscal Lesion Study) Investigators. Arthroscopic partial meniscectomy versus placebo surgery for a degenerative meniscus tear: a 2-year follow-up of the randomised controlled trial. Ann Rheum Dis. 2018 Feb;77(2):188-195. doi: 10.1136/annrheumdis-2017-211172. Epub 2017 May 18. PMID: 28522452; PMCID: PMC5867417.

Siemieniuk RAC, Harris Arthroscopic surgery for degenerative knee arthritis and meniscal tears: a clinical practice guideline. BMJ. 2017 May 10;357:j1982. doi: 10.1136/bmj.j1982. PMID: 28490431; PMCID: PMC5426368.

Van der Graaff SJA, Eijgenraam SM,. Arthroscopic partial meniscectomy versus physical therapy for traumatic meniscal tears in a young study population: a randomised controlled trial. Br J Sports Med. 2022 Jun 8;56(15):870–6. doi: 10.1136/bjsports-2021-105059. Epub ahead of print. PMID: 35676079; PMCID: PMC9304087.

Kopf S, Beaufils P, Management of traumatic meniscus tears: the 2019 ESSKA meniscus consensus. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020 Apr;28(4):1177-1194. doi: 10.1007/s00167-020-05847-3. Epub 2020 Feb 13. PMID: 32052121; PMCID: PMC7148286.

ARTICOLI PRECEDENTI

5 Aprile – Fisio Online. Protezione e Adattamento

07 febbraio – Articolazioni temporo mandibolari. Queste sconosciute

11 gennaio – Fisio Online. Buoni propositi di salute

2022

30 Novembre – Fisio Online. Ho una spina calcaneare: devo preoccuparmi?

17 Ottobre – Fisio Online. Niente sport … C’e’ da studiare!

2021

19 Settembre – La scarpa per il runner principiante

14 Luglio – Fisio Online. Il piede piatto è un problema?

3 Maggio – Fisio Online. Voglio iniziare a correre. Consigli utili per cominciare

6 Aprile – Fisio online. Corsa e reggiseno…

14 Febbraio – Fisio Online. Corsa all’aria aperta o sul tapis roulant?

2020

24 Dicembre – Fisio Online. Buon Natale, in Salute

14 Novembre – Fisio Online. Attività motoria lontano da casa solo se…

19 Ottobre – Fisio Online. La corsa dopo il parto, istruzioni per l’uso

2 Settembre – Fisio Online. Gravidanza e corsa

23 Luglio – Fisio online. Il Covid-19 avrebbe ucciso lo stesso numero di persone 50 anni fa?

2 Maggio – Fisio Online. Sceriffo da balcone #iorestoacasa

7 Aprile – Fisio Online. Nemici (in)visibili: solo la Medicina cura la malattia

19 Marzo – Fisio Online. #IORES(IS)TOA CASA Manuale per sopravvivere al Covid19 (e pure dopo)

24 Febbraio – Fisio Online. Come vivere meglio e più a lungo

2019

24 Dicembre – Fisio Online. Buon Natale in Salute

25 Novembre – Fisio Online. Distorsione? Strappo? Peace and Love

04 Novembre – Fisio Online. Tumore al seno: fisioterapia, esercizio e prevenzione

30 Settembre – Fisio Online. Il Dolore Cronico

21 Giugno – Fisio Online. La notte prima … della Monza Resegone

29 maggio – Fisio Online. Manuale di sopravvivenza per i Resegupper’s Lover. 2^ Parte

24 maggio – Fisio Online. Manuale di sopravvivenza per i Resegupper’s Lover. 1^ Parte

13 maggio – Fisio Online. La corsa non fa male alle ginocchia

20 marzo – Fisio Online. Denti e postura, medical business?

11 febbraio – Fisio Online. Spalare la neve in sicurezza

12 gennaio – Fisio Online. Come scegliere la scarpa giusta per correre?

2018

27 novembre – Fisio Online. Non posso correre: ho mal di schiena

12 ottobre – Fisio Online. La dura guerra contro la “postura scorretta” inizia in tenera età

30 agosto – Fisio Online. Lo sport (troppo) può nuocere alla salute (mentale)

29 maggio – Fisio Online. I 10 “Comandamenti” del resegupper

28 marzo – Fisio Online. Mal di schiena: il mito della postura perfetta e della sedia migliore

10 gennaio – Fisio Online. Corsa: miglior modo per dimagrire e falsi miti da sfatare

20 novembre – Fisio Online. Qual’è la scarpa ideale per un bambino

8 settembre – Fisio Online. Bambini e sport: prima regola divertirsi

29 luglio – Fisio Oline. Consigli semiseri alla vigilia del Giir di Mont

20 aprile – Fisio online. Quale cuscino per dormire meglio?

9 marzo – Fisio online. Cambiamenti meteo e dolori articolari: c’è veramente relazione?

1 febbraio – Fisio online. Alcuni consigli prima di inforcare gli sci

10 gennaio – Fisio Online. Dopo la vacanza guerra alla panza e non trovate scuse!

14 dicembre – Fisio online. Mal di schiena, Atto III, i falsi miti

26 ottobre – Fisio Online. L’eterno dilemma delle donne: tacchi si o no?

14 settembre – Fisio Online. Mal di schiena atto ­I­I: il peso della cu­ltura

24 agosto – Fisio Online. Mal di schiena Atto I: la psicosi d’esame

1 agosto – Fisio Online. Aria condizionata e cervicalgia: storia ­d­i una relazione mai nata