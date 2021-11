Alserio. Incendio in appartamento, morta una donna di 86 anni

I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 11 di giovedì mattina

Da chiarire le cause dell’incendio scoppiato in un appartamento al terzo piano di una palazzina

ALSERIO – E’ morta all’Ospedale Niguarda di Milano la signora di 86 anni soccorsa in arresto cardiaco nel suo appartamento in fiamme questa mattina, giovedì, ad Alserio. I pompieri e i sanitari sono intervenuti intorno alle 11 in via Carcano 4 per un incendio scoppiato in un’abitazione sita al terzo piano di una palazzina. Entrando in casa i pompieri hanno trovato l’anziana in arresto cardiaco: dopo essere stata trasportata fuori dal palazzo la donna è stata affidata alle cure dei sanitari giunti in posto ed elitrasportata d’urgenza all’Ospedale Niguarda. Purtroppo, poco dopo essere giunta a Milano, l’anziana è deceduta.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio che ha devastato l’appartamento della donna: i Vigili del Fuoco stanno ancora lavorando per bonificare l’area. L’intero palazzo è stato evacuato, otto persone sono rimaste lievemente intossicate dal fumo mentre quattro appartamenti (tre al terzo piano e uno al secondo piano) sono stati resi inagibili. Sul posto oltre ai pompieri la Polizia Locale: per consentire le operazioni di soccorso e bonifica la strettoia di via Carcano è stata temporaneamente chiusa al traffico.