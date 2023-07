Camion contro un muro in cantiere, morto operaio di 50 anni

L’incidente lavorativo è accaduto a Urago D’Oglio, nel bresciano

L’uomo era alla guida del mezzo pesante rimasto schiacciato dal crollo del muro

URAGO D’OGLIO – Un operaio di 50 anni ha perso la vita in cantiere mentre era alla guida di un mezzo pesante. Quello che inizialmente era sembrato essere un incidente stradale si è in realtà rivelato un infortunio lavorativo: il dramma si è consumato oggi poco dopo le 14.22 a Urago D’Oglio, nel bresciano.

Stando a quanto appreso, il camion, che stava operando in un cantiere, sarebbe finito contro un muro in costruzione, poi crollato sulla cabina di guida del mezzo stesso. In posto sono intervenuti l’elisoccorso, l’automedica, l’ambulanza, i Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e ATS. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.