Milano, brucia un intero grattacielo: nessuna persona ferita

MILANO – Non ci sono feriti nel maxi incendio che domenica ha bruciato un intero grattacelo a Milano, la Torre dei Moro in via Antonini. Nessuna persona è stata ospedalizzata e sono stati raggiunti telefonicamente dai soccorsi tutti residenti nell’edificio: non sono stati segnalati dispersi.

Le fiamme hanno interessato inizialmente gli ultimi piani dell’edificio di 20 livelli e si sono poi propagate ai livelli inferiori. Quindici mezzi sono stati impiegati dai Vigili del Fuoco, oltre 50 i pompieri al lavoro. Diciassette sono stati invece i mezzi messi in campo dal 118 insieme all’elisoccorso.

Nella notte i pompieri hanno continuato le operaizoni di spegnimento degli ultimi focolai del rogo. Coinvolte nell’incendio anche una ventina di autovetture parcheggiate nell’area sottostante.